"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины

«Если бы у меня не было детей или они бы были взрослыми, я была бы сейчас в ВСУ или территориальной обороне».

Об этом в интервью «Зірковому шляху» рассказала актриса популярных сериалов студии «Квартал 95» Анна Саливанчук.

Через некоторое время после начала войны Саливанчук оставила квартиру в Киеве и отправилась в более безопасную Западную Украину.

«Меня многие сразу звали за границу. Но для меня это буд-то предательство. Я никого не осуждаю. Хорошо, что выехали. Для каждого просто свое. Если бы у меня не было детей, или они были бы взрослыми, я была бы сейчас в Киеве или в ВСУ или в теробороне однозначно», - рассказала Саливанчук.

По ее словам, перед войной она окончила медицинские курсы и знает, как оказывать первую помощь.

«Поэтому я бы справилась. Я хороший повар, поэтому могла бы и готовить с утра до вечера. Чем я в принципе и занималась в Киеве первые 11 дней, когда началась война», - сообщила актриса.

Сейчас актриса находится в городе Стрый, у своей 92-летней бабушки Ани. Именно в ее честь артистка получила свое имя.

«Мы приехали сюда на 14 день с начала войны. Тогда бабушка сказала, что пережила одну войну, вторую, Голодомор, поэтому и эту войну мы тоже переживем – все вместе», - рассказала Анна Саливанчук.

Заявление актрисы о "предательстве" вызвало волну обсуждений в Сети.

«Публичным людям нужно хорошо подумать прежде чем говорить что-то! Я выехала на 60 день войны из Херсона.Вывезла детей!Писать про жизнь в этом городе не стану,меня поймут те кто там жил и продолжает жить. Если после этого меня будут считать предателем Родины,пусть! Я люблю своих детей и буду делать всё для их блага!», «Многие выехавшие помогают украинцам, присылают броники, технику, машины воинам, гуманитарную помощь людям. В конце концов высылают деньги, чем поднимают экономику во время войны. И как можно называть это изменой?», «Вот из некоторых городов Украины люди до последнего не хотели ехать и что те проклятые паскуды с детьми сделали? В первую очередь надо оценивать опасность и думать о детях, дети сами себя в безопасность не вывезут», - пишут пользователи Instagram в комментариях.