"Пришлось отменить": кто еще кроме Лорак и Брежневой отказался петь для россиян в Турции

Вера Брежнева и Ани Лорак не выйдут на сцену перед россиянами в Турции. Как оказалось, организаторам пришлось отменить не только их концерты.

Так, среди тех, кто должен был выступить весной и летом на концерте для россиян в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa был и Валерий Меладзе. Но певец также отказался.

"Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты", - сообщили роSSийские СМИ со ссылкой на менеджера отеля.

Напомним, 24 февраля, в день полномасштабного втордения россии в Украину Валерий Меладзе записал обращение, в ходе которого призвал сесть за стол переговоров.

"Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал музыкант.

Певица Ани Лорак, чей родной брат погиб в Афганистане в 1987 году, выбрала позицию молчания, за которую ее осудили не только слушатели.

Так, режиссер Олег Боднарчук заявил, что Лорак ему больше не подруга. В 2018 Боднарчук был режиссером одного из самых масштабных шоу Лорак.

«К сожалению или к счастью, одну подругу я потерял. Мне было очень важно, чтобы в этот момент все вышли с флагом Украины на горизонт и высказали свою позицию. Это украшает человека, который ценит свою родину и готов за нее стоять до последнего. Мне было очень грустно, что она не поинтересовалась, как у меня дела во время войны в Украине. Никаких звонков и сообщений. И ты понимаешь, что в этих обстоятельствах дружба наша, наверное, закончилась. Хотя я со своей стороны переживаю за нее: не грызет ли ее совесть, спокойно ли она спит. Но, пожалуй, я уже ответа на эти вопросы никогда не узнаю. Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак», — высказал Боднарчук в одном из интервью.