Я не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из Польши

Украинская исполнительница MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) из-за войны в Украине вынуждена была выехать за границу, как и миллионы других украинцев. Известно, что она с мужем и 9-месячным сыном Давидом жила недалеко от Гостомеля, где велись активные боевые действия.

Артистка вместе с сыном и мамой полтора месяца пробыла в Варшаве. Но вчера, 2 мая, она наконец-то вернулась к своему мужу, Сергею Середе. Подробнее об этом знаменитость рассказала в своем блоге в Instagram.

Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого... Стоит ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире? Именно так, после 1,5 месяца разлуки, воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали 9 месяцев Давида. Наслаждаемся каждым мигом вместе", - написала певица, информирует Апостроф.

MamaRika также презентовала песню, которую, как она рассказывала, посвятила самому важному. Нежная композиция получила название "Сину".


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Сообщение, распространенное MamaRika (@mamarika_official)

"Песня "Сину" - это крик души каждой украинской матери. Украинская женщина сейчас - это символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты… В тот момент ты готов отдать свою жизнь, только бы твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видело войны… Именно это чувствует сейчас каждая мама Украины… Мы просто должны остановить врага, и дать нашим деткам светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страха в их глазах!" – поделилась исполнительница историей создания песни.

Напомним, MamaRika вместе с мужем и сыном жила в частном доме недалеко от Гостомеля. Из-за вторжения РФ в независимую Украину звезда уехала в Польшу, в то время как Сергей Середа остался в Одессе. Известно, что MamaRika сначала уехала в Молдову, а оттуда уже добиралась в Польшу. Дорога была сложной и продолжительной, ведь на границе были огромные очереди.


Любовь Блажко, Апостроф

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