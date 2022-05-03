Жена Стинга Труди Стайлер встретилась в Польше с беженцами из Украины

Певец и его жена с начала полномасштабного вторжения РоSSии выступили в поддержку нашей страны, информирует ZN.ua.

Жена Стинга Труди Стайлер встретилась в Польше с беженцами из Украины
Труди Стайлер посетила беженцев из Украины
© Help Ukraine.center/Facebook

Кинопродюсер, актриса, активистка и жена британского музыканта Стинга Труди Стайлер приехала в Люблин для встречи с украинскими беженцами и волонтерами. Стинг и его семья выступили на стороне Украины с начала полномасштабного вторжения РоSSии, они сотрудничают с Help Ukraine Center.

Стайлер заявила о том, что она и Стинг будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. Она также эмоционально отреагировала на рассказ волонтера, которой пришлось спасаться от войны уже во второй раз. В 2014 году она вынуждена была покинуть свой дом на Востоке Украины, а теперь – переехать в Польшу.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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