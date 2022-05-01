Как прошла первая репетиция Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": фото и видео

Kalush Orchestra с украинской делегацией уже находятся в Турине (Италия) и готовятся представить страну на сцене "Евровидения-2022". Букмекеры прогнозируют им победу с большим отрывом, но группа старательно репетирует, чтобы исполнить песню Stefania как можно ярче.

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

На репетиции 30 апреля Kalush Orchestra вышли на сцену шестыми - именно под номером 6 команда выступит в первом полуфинале "Евровидения-2022" 10 мая. На официальных фото и видео репетиции мы увидели новые костюмы участников и визуальное оформление номера - динамичные световые и видеоэффекты в сине-желтом и оранжевом цветах, а также элементы национального орнамента, информирует Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

В Украине конкурс "Евровидение-2022" можно будет посмотреть онлайн на телеканале UA: КУЛЬТУРА, на YouTube и других диджитал-платформах. 1 полуфинал пройдет 10-го мая, 2 полуфинал - 12-го, а финал - 14-го мая.

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Катя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войнеКатя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войне
Ксения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущееКсения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущее
Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревогиСоломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги
Владимир Дантес признался, почему официально не развелся с Надей ДорофеевойВладимир Дантес признался, почему официально не развелся с Надей Дорофеевой
Хайп не сработал: после громких заявлений о разводе жена победителя "Голосу країни" Сасанчина объявила о венчанииХайп не сработал: после громких заявлений о разводе жена победителя "Голосу країни" Сасанчина объявила о венчании
Блок рекламы


Похожие новости
По США пронесся разрушительный торнадо: видео "адской" воронкиПо США пронесся разрушительный торнадо: видео "адской" воронки
Пока не начался комендантский час: яркие фотожабы на приезд Анджелины Джоли во ЛьвовПока не начался комендантский час: яркие фотожабы на приезд Анджелины Джоли во Львов
Песня нашей победы: лидер Kalush Orchestra объяснил, в чем феномен хита "Стефания"Песня нашей победы: лидер Kalush Orchestra объяснил, в чем феномен хита "Стефания"
Организаторы "Евровидения" рассказали, каким будет выступление Kalush Orchestra и где смотреть концертОрганизаторы "Евровидения" рассказали, каким будет выступление Kalush Orchestra и где смотреть концерт
Kalush Orchestra креативно ответили на запрос организаторов "Евровидения" сделать фото перед конкурсомKalush Orchestra креативно ответили на запрос организаторов "Евровидения" сделать фото перед конкурсом
Вакарчук спел с 3-летним мальчиком и защитником Украины на концерте "Океан Эльзы" в метро: видеоВакарчук спел с 3-летним мальчиком и защитником Украины на концерте "Океан Эльзы" в метро: видео
В Одессе при обстреле погибла беременная девушка с мужем: фото молодой парыВ Одессе при обстреле погибла беременная девушка с мужем: фото молодой пары
В Эстонии задержали судно с 3,5 тоннами кокаина, который везли в РоSSию: фото "улова"В Эстонии задержали судно с 3,5 тоннами кокаина, который везли в РоSSию: фото "улова"
С девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паскиС девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паски
Вы в наших сердцах: одессит показал последние фото жены и 3-месячной дочки, убитых рашистамиВы в наших сердцах: одессит показал последние фото жены и 3-месячной дочки, убитых рашистами
Последние новости
Подгружаем последние новости