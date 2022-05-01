Как прошла первая репетиция Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": фото и видео

Kalush Orchestra с украинской делегацией уже находятся в Турине (Италия) и готовятся представить страну на сцене "Евровидения-2022". Букмекеры прогнозируют им победу с большим отрывом, но группа старательно репетирует, чтобы исполнить песню Stefania как можно ярче.

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

На репетиции 30 апреля Kalush Orchestra вышли на сцену шестыми - именно под номером 6 команда выступит в первом полуфинале "Евровидения-2022" 10 мая. На официальных фото и видео репетиции мы увидели новые костюмы участников и визуальное оформление номера - динамичные световые и видеоэффекты в сине-желтом и оранжевом цветах, а также элементы национального орнамента, информирует Апостроф .

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

В Украине конкурс "Евровидение-2022" можно будет посмотреть онлайн на телеканале UA: КУЛЬТУРА, на YouTube и других диджитал-платформах. 1 полуфинал пройдет 10-го мая, 2 полуфинал - 12-го, а финал - 14-го мая.

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/

Фото: https://www.instagram.com/suspilne.eurovision/