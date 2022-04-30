В Харьковской области мошенники требуют оплату вперед на карту за "эвакуацию" с оккупированных территорий

Перевозчики из Купянска считают эвакуацию из оккупированной Боровской общины невозможной.

В Харьковской области мошенники требуют оплату вперед на карту за "эвакуацию" с оккупированных территорий
Фото: ukrainepravo.com

За предложениями эвакуировать жителей временно оккупированной Боровской общины (Харьковская обл.) могут стоять мошенники, считают в поселковом совете.

Об этом сообщается на странице Боровского поссовета в Facebook.

"В последнее время появляются сообщения от "перевозчиков", предлагающих услугу эвакуации населения с оккупированных территорий. За свою услугу они просят оплату вперед на банковскую карту. Такие предложения имеют все признаки мошенничества. Реальные перевозчики из Купянска считают эвакуацию из оккупированной Боровской общины на территории, подконтрольные украинским властям, невозможной", - говорится в сообщении.

В поселковом совете просят жителей общины быть осторожными, критически оценивать ситуацию и не перечислять деньги незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников.

Напомним, что Боровая — это поселок городского типа Изюмского района Харьковской области, расположенный вблизи реки Оскол.

Напомним, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о возможных мошеннических действиях под видом сообщений якобы от ПриватБанка и Сбербанка.

А в правительстве сообщили, что мошенники выманивают у украинцев деньги за фейковые выплаты от ООН. Для получения "выплат" предлагают уплатить государственную пошлину на фальшивом сайте.

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