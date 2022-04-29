Слава нашим пацанам: Макс Барских посвятил ВСУ дерзкую песню "Don't F*ck with Ukraine"

Украинский исполнитель Макс Барских, который защищает Украину в рядах ВСУ, презентовал песню под названием "Don't F*ck with Ukraine". Артист рассказал, что после лирической военной колыбельной "Буде весна" ему захотелось создать интернациональный трек, который покажет силу украинцев всему миру, информирует Апостроф.

Композиция уже появилась на YouTube-канале певца. Новая песня посвящена украинским военным, честь и мужество которых поражает Барских лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир стал свидетелем рождения единой силы Украины.

Кроме куплетов на английском языке, в песне можно услышать украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который артисту удалось записать во Львове.

"Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с роSSийским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - рассказал Макс.

Фото: instagram.com/max_barskih

Недавно исполнитель признался, почему решил вступить в ряды ВСУ: "Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас чувствует страх. Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто-то приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом".

Фото: instagram.com/max_barskih

Кроме того, знаменитость рассекретил свои планы после победы. Он признался, что мечтает обнять всех своих родных, а также поехать с концертами по всей Украине.

"Обниму всех родных и близких. Обниму каждого военного. И поеду с концертами по городам Украины. Я раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был скорее человеком мира: жил несколько месяцев в году в Штатах, мне это нравилось. Я вообще не раз думал даже переехать туда. Но я рад, что этого не произошло. Находясь за границей, я не почувствовал бы такого единства Украины и украинцев. А сейчас я горжусь тем, что я украинец. Я убежден, это самый сильный народ в мире", - сказал Барских.


Любовь Блажко, Апостроф

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