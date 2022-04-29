Полякова объяснила, зачем дала интервью Собчак: "Я все делаю правильно"

Украинская певица Оля Полякова рассказала, зачем дала интервью россиянке Ксении Собчак, которую признали "разжигателем войны".

Об этом артистка высказалась в комментарии "Слава+" на ютуб-канале Люкс.

По словам Поляковой, Собчак все знает об Украине и она настроена как большинство думающих людей в РоSSии, поэтому "она в разговорах частных поддерживает Украину".

"Я получила порцию хейта по этому поводу со стороны украинцев, что "вот она там такая...", но я на это не обращаю внимания. Для меня она по середине. Мы в ее интервью говорим все, что считаем нужным.

А я считаю нужным на огромную роSSийскую аудиторию Собчак донести правду из первых уст, что творится в Украине. Что у нас война, что у нас геноцид. И то, что я могу это доказать без монтажа для меня это позарез необходимо. Предупредить людей там, которые захотят взять оружие в руки и прийти в мою страну убивать.

Попытаться убедить "оголтелую тетю" не пускать своего мужа или сына сюда нас убивать, значит я все делаю правильно. Мне не надо рассказывать, кому мне давать интервью - хоть черту лысому, чтобы убедить хотя бы некоторое количество населения не идти сюда и не убивать мирных украинцев", - утверждает Полякова.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал список из 6000 человек. В него вошли те, кто, по мнению ФБК, ответствен за разжигание войны в Украине. Среди них оказалась и Ксения Собчак.