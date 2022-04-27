Воюет за Украину: на Донбассе ранили итальянского футболиста с корнями РФ

На Донбассе был ранен итальянский футболист Иван Лука Вавассори, который имеет роSSийские корни, но при этом воюет на стороне Украины.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Ранее друзья Ивана Луки обеспокоились из-за того, что вратарь, находящийся в Мариуполе, перестал выходить на связь. Однако позже Вавассори всех успокоил, опубликовав пост в Instagram.

"Я жив. У меня просто очень высокая температура, раны на разных частях тела. К счастью, ничего не сломано", - написал Иван Лука, который родился в РоSSии и был усыновлен итальянской семьей.

Вавассори родился в 1992 году. Он выступал в Серии C - третьем по силе футбольном дивизионе Италии.


Сергей Антонов, Апостроф

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