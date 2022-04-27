63-летняя Мадонна рассталась с молодым бойфрендом после трех лет отношений

Мадонна разорвала отношения с 28-летним Ахламаликом Уильямсом, который был ее бойфрендом с 2019 года. 63-летняя певица не подтвердила этого напрямую, но источники таблоида The Sun и красноречивые Instagram-истории свидетельствуют о том, что поп-звезда снова одна.

Пару не видели вместе с января 2022 года, и общие друзья говорят, что они решили расстаться полюбовно, информирует Апостроф .

Фото: https://www.instagram.com/madonna/

"Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания встречалась со своими друзьями и семьей. У нее плотный график, она работает над своим предстоящим биографическим фильмом, новой музыкой и заботится о своей семье", - рассказал источник The Sun.

"Они все еще в хороших отношениях, и нет никаких обид, но их пути разошлись. Они провели вместе месяцы в турне и во время локдауна, но теперь он переехал из ее дома. Поскольку они оба занимались разными вещами, было трудно поддерживать их роман", - говорит инсайдер.

Фото: https://www.instagram.com/madonna/

В Instagram Мадонна опубликовала загадочное послание. В нем говорится: "Когда в твоей жизни есть человек, который тебе не подходит, бог будет постоянно использовать его, чтобы сделать тебе больно. До тех пор, пока ты не станешь достаточно сильной, чтобы его отпустить".

Фото: https://www.instagram.com/madonna/