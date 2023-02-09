У карликової планети у Сонячній системі знайшли кільце

Астрономи виявили кільце у карликової планети Квавар. І воно знаходиться набагато далі, ніж має бути, будучи найбільш далеким у Сонячній системі, повідомляє The Guardian.

Відкриття було зроблено за допомогою телескопа на Ла Пальмі. Воно порушило питання, як така система могла з'явитися.

«Кільце стало справжнім сюрпризом, і подвійно дивно те, що воно було далеко за межами теоретичного максимуму, при якому кільце може вижити згідно з класичною теорією. Це найнезвичайніші кільця, які ми бачили», - заявив один із авторів дослідження Вік Ділтон з Університету Шеффілда.