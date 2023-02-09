У карликової планети у Сонячній системі знайшли кільце

Воно розташовується набагато далі, ніж має бути.

У карликової планети у Сонячній системі знайшли кільце
Кільце розташовується далі, ніж передбачалося
© Nature.com

Астрономи виявили кільце у карликової планети Квавар. І воно знаходиться набагато далі, ніж має бути, будучи найбільш далеким у Сонячній системі, повідомляє The Guardian.

Відкриття було зроблено за допомогою телескопа на Ла Пальмі. Воно порушило питання, як така система могла з'явитися.

«Кільце стало справжнім сюрпризом, і подвійно дивно те, що воно було далеко за межами теоретичного максимуму, при якому кільце може вижити згідно з класичною теорією. Це найнезвичайніші кільця, які ми бачили», - заявив один із авторів дослідження Вік Ділтон з Університету Шеффілда.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Японські вчені розробили технологію тактильного обмінуЯпонські вчені розробили технологію тактильного обміну
Через землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і картаЧерез землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і карта
В Іраку археологи виявили таверну віком 5000 років: у чому її унікальністьВ Іраку археологи виявили таверну віком 5000 років: у чому її унікальність
Було затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне містоБуло затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне місто
Вчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику СатурнаВчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику Сатурна
Блок рекламы


Похожие новости
Було затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне містоБуло затоплено тисячі років тому: біля узбережжя Ізраїлю знайшли унікальне місто
У Бельгії знайшли загадковий "магічний" артефакт, якому понад 1600 років: фотоУ Бельгії знайшли загадковий "магічний" артефакт, якому понад 1600 років: фото
Археологи знайшли давню статую Геркулеса у Римі: фото та деталі експедиціїАрхеологи знайшли давню статую Геркулеса у Римі: фото та деталі експедиції
На острові, що з'явився у Тихому океані, знайшли унікальні форми життяНа острові, що з'явився у Тихому океані, знайшли унікальні форми життя
Використовувався для магічних ритуалів: у Бельгії знайшли загадковий давньоримський об'єктВикористовувався для магічних ритуалів: у Бельгії знайшли загадковий давньоримський об'єкт
У єгипетському Луксорі знайшли ціле римське містоУ єгипетському Луксорі знайшли ціле римське місто
Археологи знайшли в Японії унікальне дзеркало у формі щита та величезний меч: фотоАрхеологи знайшли в Японії унікальне дзеркало у формі щита та величезний меч: фото
Космічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної формиКосмічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної форми
У Єгипті знайшли мумію, вкриту золотомУ Єгипті знайшли мумію, вкриту золотом
Вчені знайшли в Антарктиді нову колонію імператорських пінгвінівВчені знайшли в Антарктиді нову колонію імператорських пінгвінів
Последние новости
Подгружаем последние новости