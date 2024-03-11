В Україні знайшли найдавніші свідчення існування людей у Європі

Вік виявлених кам'яних знарядь праці перевищує мільйон років.

Вік знарядь праці перевищує мільйон років © Roman Garba

Вчені оцінили вік стародавніх кам'яних знарядь праці, знайдених на заході України, і заявили про те, що вони можуть бути найстарішими свідченнями про існування людей в Європі, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

Сколоте каміння, виготовлене з вулканічної породи, було виявлено в кар'єрі Корольово ще в 1970-х роках. У ході нового дослідження археологи використали нові методи аналізу, щоб датувати шари осадової породи, які оточували ці знаряддя. Їхній вік перевищує мільйон років.

«Це найранніше датоване свідчення існування будь-якого типу людини в Європі», — заявив один із авторів дослідження Мадс Фауршу Кнудсен, геофізик з Орхуського університету в Данії.

Він додав, що неясно, який вид стародавньої людини виготовив ці знаряддя. Можливо, це був Homo erectus – перший вид, який ходив прямо та освоїв використання вогню.

"У нас немає викопних останків, тому ми не можемо бути впевнені", - заявив співавтор дослідження Роман Гарба, археолог Чеської академії наук. За його словами, сколоті кам'яні знаряддя, ймовірно, використовувалися для оброблення м'яса і, можливо, зіскоблювання шкур тварин.

На думку вчених, вік знарядь праці може становити 1,4 мільйони років. Інші дослідники вважають, що методологія датування вказує на те, що їм трохи більше за мільйон. А це поміщає ці знаряддя праці в один ряд із тими, що були виявлені на території Іспанії.

Як заявив Рік Поттс зі Смітсонівського інституту з походження людини, найранніші кам'яні знаряддя подібного типу, які вдалося виявити на даний момент, були знайдені в Східній Африці і датуються 2,8 мільйонами років тому. Родовище з України має велике значення, оскільки «це найранніше місце, розташоване так далеко на півночі». Це дозволяє припустити, що перші люди, які вийшли з Африки, могли виживати у різних середовищах.

«Найдавніші люди за допомогою цієї старої технології кам'яних знарядь змогли колонізувати території всюди, від теплої Іберії [Іспанія] до України, де принаймні сезонно дуже холодно – це дивовижний рівень адаптивності», – сказав Поттс.