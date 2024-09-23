У Франції знайшли "капсулу часу" з 200-річним посланням

Група студентів-волонтерів під час археологічних розкопок на півночі Франції отримала несподіване повідомлення з минулого, натрапивши на "капсулу часу". У скляній колбі вони виявили гарно збережену записку від археолога, що проводив розкопки на цьому місці 200 років тому.

Про це повідомляє ВВС.

Студенти проводили розкопки галльського села поблизу Дьєппа і виявили глиняний горщик із маленькою скляною колбою, інформує Апостроф .

"Це був такий флакон, який жінки носили на шиї з пахучою сіллю", — сказав керівник групи Гійом Блондель, який очолює археологічну службу міста Ю.

Усередині пляшки було повідомлення на листку паперу, згорнуте в трубочку та перев’язане ниткою. Коли послання відкрили, там йшлося наступне: "П.Ж.Фере, уродженець Дьєпа, член різних інтелектуальних товариств, провів тут розкопки в січні 1825 року. Він продовжує свої дослідження в цій величезній території, відомій як Cit? de Limes або Caesar's Camp".

Фере був місцевою визначною особою і муніципальні записи підтверджують, що він провів перші розкопки на місці 200 років тому.

"Це було чарівно, — розповів Блондель. - Ми знали, що в минулому тут проводилися розкопки, але знайти це повідомлення 200-річної давнини… це було повною несподіванкою... Іноді ви бачите ці капсули часу, які залишають теслі, будуючи будинки. Але це велика рідкість в археології. Більшість археологів вважають за краще думати, що за ними ніхто не прийде, тому що вони виконали всю роботу!".

Екстрені розкопки було призначено через ерозію скелі в місці на північ від Дьєпа. Значна частина оппідуму – або укріпленого села – вже зникла.

"Ми знали, що це галльське село. Ми не знаємо, що відбувалося в селі. Можливо, це було важливе місце", - додав Блондель.

Протягом тижня з початку розкопок було знайдено кілька артефактів галльського періоду - в основному шматки кераміки приблизно 2000 років тому.