Астронавти NASA повернулися на Землю після 9 місяців космічного "полону": їхній стан жахливий

Астронавти NASA Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, що застрягли на Міжнародній космічній станції на 9 місяців, у середу, 19 березня, повернулися на Землю. Їх доставила капсула SpaceX Crew Dragon, яка приземлилася біля узбережжя Флориди, за допомогою інших членів місії NASA Crew-9 - Ніка Хейга та Олександра Горбунова.

Про це повідомляє Daily Mail.

Минулого року Суніта Вільямс і Бутч Вілмор опинилася заблокованими в космосі після того, як їхній космічний корабель став непридатним для повернення на Землю через проблеми з двигуном. Їх перенаправили до місії Crew-9, яка прибула на МКС у вересні зі скороченим екіпажем із двох осіб, щоб повернути їх додому.

Спочатку планувалося, що Вільямс і Вілмор проведуть на МКС вісім днів, коли вони стартували на борту космічного корабля Boeing Starliner для першого тестового польоту капсули з екіпажем 5 червня, інформує Апостроф .

Коли 59-річна Вільямс і 62-річний Вілмор вчора вийшли зі своєї капсули SpaceX Crew Dragon, бригади медиків поспішили допомогти їм на ношах. Це нормальна процедура для астронавтів, які повертаються з космосу, оскільки їхні ослаблені м’язи ускладнюють ходу під дією сили земного тяжіння.

Бутч Вілмор незабаром після прибуття на МКС у червні

Бутч Вілмор після 6 місяців на МКС

Пара проходитиме кілька днів інтенсивного медичного обстеження в космічному центрі Джонсона NASA в Х’юстоні, але експерти з охорони здоров’я вже помітили ознаки погіршення фізичного стану астронавтів. Ще коли вони були на МКС, експерти висловили занепокоєння через їхній виснажений вигляд та очевидну втрату ваги.

Зараз же медики були шоковані станом астронавтів і заявили, що це може мати серйозні наслідки для здоров’я - від м'язової атрофії до підвищеного ризику раку.

Найбільші ризики, пов’язані з тривалим перебуванням у космосі, пов’язані з впливом мікрогравітації. Подалі від сили земного тяжіння м’язи астронавтів починають слабшати через брак роботи. З часом це призводить до атрофії м’язів, через що астронавти залишаються слабкими після повернення на Землю.

Стан 59-річної Суніти Вільямс за час перебування у космічному "полоні" значно погіршився - вона начебто постарішала на 10 років. Неназваний співробітник, який "безпосередньо бере участь у місії", сказав, що Вільямс "не могла дотримуватися висококалорійної дієти, яку повинні споживати астронавти", під час перебування на МКС.

Суніта Вільямс перед польотом

Суніта Вільямс після повернення

"Вона просто розтанула, і тепер це лише шкіра та кістки. Тож пріоритетом є допомогти їй стабілізувати втрату ваги та, сподіваюся, повернути її назад", — сказало джерело в NASA.

На МКС Вільямс і Вілмор піддавалися впливу космічної радіації екстремального рівня: тиждень перебування на МКС оцінюється рівнем опромінення, еквівалентного опроміненню за один рік на Землі.

Тип радіації, яку відчувають астронавти в космосі, також є більш небезпечним, ніж звичайні джерела радіації тут, на Землі. Астронавтам доводиться боротися з частинками, викинутими з Сонця під час сонячних спалахів і галактичних космічних променів, високоенергетичними протонами та важкими іонами з-за меж нашої Сонячної системи.

Коли ці частинки врізаються в тіла астронавтів, вони руйнують ланцюги ДНК у наших клітинах і викликають мутації, які можуть перерости в рак.