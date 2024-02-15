NASA опублікувало фото космічної «троянди» до Дня святого Валентина

Знімок галактики зробив телескоп "Джеймс Вебб".

NASA опублікувало фото космічної «троянди» до Дня святого Валентина
Вчені побачили у галактиці космічну троянду
© ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. Evans

До Дня святого Валентина, який у світі відзначають 14 лютого, NASA опублікувало знімок галактики, що нагадує троянду. Зображення знайшли в архівах телескопа "Джеймс Вебб", інформує ZN.ua.

Як йдеться в повідомленні агентства в Х (колишній Twitter), галактика знаходиться на відстані 120 мільйонів світлових років від Землі. Об'єкт NGC 3256 з'явився внаслідок зіткнення двох галактик, що відбулося 500 мільйонів років тому.

На сайті телескопа зазначається, що ці галактики були однаково потужними. І свідчення того зіткнення можна побачити в довгих завитках сяючого пилу та зірок, що тягнуться від основного тіла галактики.

У яскравих червоних і помаранчевих областях, що розкидані по всій галактиці, містяться молоді зірки, які з'явилися в результаті злиття. Вони викидають невеликі порошинки, які потім відбивають інфрачервоне світло.

Зіткнення галактик зазвичай уявляють як зіткнення тисяч зірок, що призводить до катастрофічних наслідків. Насправді відстані між світилами величезні. Зоряні хмари проходять крізь одна одну і змішуються як дві хмари диму. Але газ і пилу в галактиках, що зіштовхуються, дійсно взаємодіють.

Зіткнення, що призвело до утворення NGC 3256, викликало спалах зореутворення, який можна спостерігати в найяскравіших частинах знімку, зробленого "Джеймсом Веббом". Молоді зірки сяють найяскравіше в інфрачервоному діапазоні, який уловлює телескоп.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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