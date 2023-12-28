NASA вперше встановило двосторонній лазерний зв’язок між Землею і космосом на великій відстані

Лазерний зв'язок значно підвищує ефективність передачі даних і може призвести до прискорення наукових відкриттів.

NASA успішно передало дані між Землею та двома космічними апаратами за допомогою лазерів. Це революційний експеримент, який може допомогти у майбутніх місіях до інших планет, повідомляє Live Science.

Зображення ілюстративне © NASA/Dave Ryan

Агенство здійснило свій перший лазерний зв'язок за допомогою орбітальної лазерної ретрансляційної системи. На думку науковців, це значний прогрес у технології космічного зв'язку, оскільки він може стати основою для швидшого зв'язку між Землею і Місяцем та навіть більш віддаленими небесними тілами.

«Лазерний зв'язок не тільки поверне більше даних з наукових місій, але й може слугувати критично важливим двостороннім зв'язком NASA. Ми з Землі будемо на зв’язку з астронавтами під час дослідження Місяця, Марса та інших планет», — сказав доктор Джейсон Мітчелл, директор підрозділу передових технологій зв'язку та навігації SCaN.

На підготовку експерименту пішли роки, а виконання місії почали восени 2023 року:

Інтегрований модемно-підсилювальний термінал для низькоорбітальних користувачів LCRD (ILLUMA-T) доставили на Міжнародну космічну станцію 9 листопада 2023 року на борту ракети SpaceX Falcon 9 в рамках 29-ї комерційної місії NASA з поповнення запасів.

Після встановлення на японському експериментальному модулі інженери провели випробування для забезпечення функціональності ILLUMA-T.

Потім ILLUMA-T використали для зв'язку з демонстраційним супутником лазерного зв'язку NASA (LCRD), який запустили у 2021 році. Він працює на геостаціонарній орбіті.

Міжнародна космічна станція обертається на висоті 370-460 кілометрів над Землею, а супутник LCRD — на висоті майже 36 тисяч кілометрів над екватором. Цей розрив дозволив науковцям протестувати лазерний зв'язок на великих відстанях.

«Зараз ми проводимо експлуатаційні демонстрації та експерименти, які дозволять нам оптимізувати впровадження перевірених технологій у наші місії, щоб максимізувати наші дослідження і науку», — додав архітектор космічного зв'язку і навігації NASA Девід Ізраел.

Лазерний зв'язок використовує інфрачервоне світло, а не традиційні радіохвилі, щоб надавати й отримувати сигнали. Набагато коротші інфрачервоні хвилі лазерів передають значно більше інформації порівняно з довшими хвилями радіосигналу.

ILLUMA-T і LCRD належать до програми космічного зв'язку і навігації NASA (SCaN).