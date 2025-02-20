В Єгипті виявили нову гробницю фараона вперше за понад 100 років

Археологи заявили про відкриття в Єгипті нової гробниці фараона після того, як понад 100 років тому там було виявлено поховання фараона Тутанхамона. В західному Луксорі знайшли місце спочинку фараона Тутмоса II, який правив близько 3500 років тому.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вхід до гробниці та її головний прохід спочатку були знайдені у 2022 році, але продовжені розкопки на місці знайшли підказки, що вказують на фараона. Останки короля Тутмоса були знайдені в 19 столітті неподалік від гробниці. Археологи припустили, що мумію, ймовірно, перенесли через століття після того, як гробниця була пограбована.

Як розповів доктор Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту, на фрагментах посудин в гробниці є написи, які ідентифікують Тутмоса II як «померлого царя», поряд з іменем його дружини Хатшепсут.

Гробниця була виявлена в поганому стані збереження через те, що невдовзі після смерті короля вона постраждала від повеней, у результаті чого з внутрішньої частини випали шматки цементу. Споруда складається з коридору, що веде до похоронної камери в головному коридорі гробниці, де рівень підлоги вищий за підлогу самої камери.

Археологи також виявили залишки синіх написів і жовтих небесних зірок, а також прикраси та абзаци з релігійної книги «IImydwat», яка була покладена в гробницю царів, інформує Апостроф.

Цар Тутмос II був четвертим фараоном Вісімнадцятої династії Єгипту, і вважається, що його правління тривало 13 років з 1493 по 1479 рік до нашої ери або лише три роки приблизно з 1482 по 1479 рік до нашої ери. Помер у віці 30 років. Він був першим фараоном, який вирубав свою гробницю в Долині Царів.

Його син фараон Тутмос III був відомий як «Наполеон Єгипту» за його завоювання та експансіонізм, а цариця Хатшепсут зробила собі ім’я завдяки тому, що була жінкою-фараоном, а також розширювала торгівлю та вводила в експлуатацію багато будівельних проєктів.


Олена Токмач, Апостроф





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