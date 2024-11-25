В Сирії виявили найдавніший в світі алфавіт - знахідка перевертає уявлення про появу писемності

У гробниці в Сирії знайшли глиняні циліндри зі стародавнім текстом, якому 4400 років. Ця знахідка перевертає всі попередні уявлення про походження писемності, адже відсуває вік першого відомого алфавітного письма приблизно на 500 років.

Про це повідомляє Daily Mail, інформує Апостроф .

Дослідники з Університету Джона Гопкінса в Балтиморі (США) стверджують, що на маленьких глиняних циліндрах вигравіювано найдавніший відомий алфавітний текст. Ці циліндри завдовжки з палець були знайдені в Телль-Умм-ель-Марра, колишньому місті, розташованому на північному заході сучасної Сирії, яке колись було жвавим перехрестям двох торгових шляхів.

Методи вуглецевого датування показують, що об’єкти датуються 4400 роками до 2400 року до нашої ери – на 500 років раніше будь-яких інших відомих сценаріїв появи писемності.

Професор археології з Університету Джонса Гопкінса Гленн Шварц, який знайшов циліндри в 2004 році, припускає, що ці циліндри могли бути ярликами для чогось – можливо, посудина для пиття з вином, які мали бути транспортовані, а напис може позначати імена або описи власності.

Як пояснив Шварц, до появи алфавіту люди покладалися на ієрогліфи.

"Це нове відкриття показує, що люди експериментували з новими комунікаційними технологіями набагато раніше і в іншому місці, ніж ми собі уявляли", - додав вчений.

Разом із колегами з Амстердамського університету професор керував 16-річними археологічними розкопками в Телль-Умм-ель-Маррі, одному з найдавніших міст Близького Сходу, розташованому на перехресті двох торгових шляхів. Там археологи знайшли гробниці ранньої бронзової доби – періоду, що охоплює приблизно 3500–2000 років до нашої ери.

Одна з найкраще збережених гробниць містила шість скелетів, золоті та срібні прикраси, кухонний посуд, наконечник списа та непошкоджені гончарні посудини. Поруч із глиняним посудом вони виявили чотири глиняні циліндри або трубки з чимось, що здавалося алфавітним письмом нагорі.

Тепер дослідники використали метод датування за допомогою вуглеця-14, який може точно визначити вік органічних матеріалів віком 60 тисяч років.

"Раніше вчені вважали, що алфавіт був винайдений в Єгипті або навколо нього десь після 1900 року до нашої ери. Але наші артефакти старіші та походять з іншої області на карті, що свідчить про те, що історія походження алфавіту може бути зовсім іншим, ніж ми думали", — сказав професор Шварц.