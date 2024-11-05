У бурштиновій "капсулі часу" виявили світлячків, що жили за часів динозаврів

Вчені дослідили скам'янілості, що збереглися завдяки бурштину, і виявили невідомий раніше вид світлячків, що освітлювали ніч під час пізнього мезозою.

Дослідженням вчених опубліковано в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, інформує Апостроф .

Відкриття зроблено під час дослідження скам’янілостей стародавнього виду світлячків, які були вперше виявлені в 2016 році, у "пастці" бірманського бурштину з північної М’янми, якому 99 мільйонів років. Цей жук є лише другим ідентифікованим видом світлячків з мезозою.

Вчені ідентифікували раніше невідомий стародавній вид світлячків — Flammarionella hehaikuni

Вчені підрахували, що повітряна біолюмінесценція, здатність світитися під час польоту, розвинулася у світлячків принаймні 100 мільйонів років тому. Але залишки світлячків цього періоду знайти було важко, оскільки м’які тіла комах погано зберігаються в літописі скам’янілостей, тож еволюцію жуків та їх біолюмінесценцію важко визначити.

Найбільший у світі членистоногий жив 300 мільйонів років тому. Тепер скам'янілості показують, як це насправді виглядало.

Нещодавно ідентифікований вид отримав назву Flammarionella hehaikuni, він може допомогти дослідникам краще зрозуміти ранню еволюцію світлячків і цю характерну рису.

«Скам’янілість допомагає усунути прогалини в розумінні еволюційної історії жуків-лампіроїдів ( до сімейства жуків належать світлячки) і показує, що ключові риси, як-от черевні світлі органи, залишаються незмінними з середини крейдяного періоду», — сказав провідний автор дослідження Ченьян Кай, професор Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук у Пекіні, в електронному листі.

Після першого погляду на скам’янілість світлячка в 2016 році Кай сказав, що думає, що ця комаха була різновидом жука з сімейства Elateroidea — подібно до окремого виду, який Кай також допоміг ідентифікувати з бірманського бурштину в 2021 році — через унікальні зубчасті вусики скам’янілої комахи, яких немає у сучасних світлячків. Але коли наприкінці 2022 року він знову переглянув особливу скам’янілість, описану в новому дослідженні, Кай помітив добре збережений світловий орган, характерний для світлячків.

Світловий орган, розташований у черевці стародавнього виду, схожий на той, що є у сучасних світлячків

"Існує 10 минулих видів світлячків, які відомі лише зі скам’янілостей", - сказав доктор Олівер Келлер, фахівець із музейних колекцій Мічиганського університету в Енн-Арборі, який вивчав систематику та таксономію світлячків. - Значення цього відкриття полягає в рідкісності скам’янілостей світлячків того періоду".