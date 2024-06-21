Вчені виявили штифт в коліні мумії, що не відрізняється від сучасних технологій. Відео

Дослідники виявили, що у ліве коліно мумії був встановлений металевий імплант – припускають, що настільки складна медична операція була проведена приблизно 2 600 років тому.

Про це пише "Ancient Origins", інформує Апостроф .

Зауважується, що після того, як в 1971 році Музей розенкрейцерів у Каліфорнії придбав до колекції давньоєгипетську труну, що містила добре збережену мумію, команда вчених через два десятиліття зробила відкриття – виявили, що на мумії були сліди хірургічної операції, яку провели майже 2600 років тому. А саме – у лівому коліні знайшли металевий ортопедичний штифт довжиною 22,86 см. Штифт встановили із застосуванням передових біомеханічних принципів, тому на початку дослідники навіть не могли відрізнити його від сучасної процедури.

Аналіз дозволив встановити, що мумія чоловіка свідчить про те, що той був єгиптянином з вищого класу, який жив за часів Нового царства Єгипту (між 16-м і 11-м століттями до н.е.).

У серпні 1995 року професор К. Вілфред Гріггс з Університету Брігама Янга (BYU) та його команда дослідників здивували світ відкриттям. Під час підготовки до лекції в музеї, вони провели рентгенівське дослідження шести мумій, що зберігалися там.

Одним із об\'єктів дослідження стала мумія Усермонту. На рентгенівських знімках дослідники з подивом виявили металевий штифт, вставлений у ліве коліно мумії.

Згідно з повідомленням BYU, візуально визначити давність штифта було неможливо. Лише рентгенівське дослідження дало чітке уявлення про його присутність.

Це відкриття викликало жваві дискусії в науковому середовищі. Деякі дослідники вважають, що штифт може бути артефактом цивілізації, яка володіла передовими технологіями хірургії. Інші ж схиляються до думки, що це результат фальсифікації або помилки.

Під час дослідження мумії наукова група знайшла сліди стародавньої органічної смоли, яка за своїми властивостями нагадує сучасний кістковий цемент. Ця смола, разом з залишками стародавніх жирів і текстилю, все ще міцно тримала на місці металевий штифт, вставлений у коліно мумії.

Ретельні дослідження дозволили встановити, що ця складна медична процедура була проведена в давнину, приблизно 2 600 років тому.

"Ця історія розповідає нам про те, наскільки витонченими насправді були стародавні люди. Іноді наша культурна зарозумілість заважає нам оцінити, як люди з інших культур і часів також могли мислити і діяти у досить дивовижний спосіб", – каже професор Гріггс.