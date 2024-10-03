Вчені відтворили обличчя єгипетського фараона Аменхотепа I, який правив 3,5 тисячі років тому

Вчені реконструювали обличчя єгипетського фараона Аменхотепа I, який правив 3,5 тисячі років тому і відомий як засновник Долини царів. Це стало можливим завдяки поєднанню сучасних технологій та історичного досвіду, що дозволяє глибоко заглянути в появу правителя, який започаткував один із золотих віків стародавнього Єгипту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Аменхотеп I, другий правитель 18-ї династії Єгипту, правив приблизно з 1526 по 1506 рік до нашої ери. Правління Аменхотепа I стало переломним моментом в історії Стародавнього Єгипту. Після успішного возз’єднання Єгипту своїм батьком Яхмосом I, Аменхотеп I зміцнив владу королівства, привівши Єгипет до періоду миру та зростання. Його релігійні та архітектурні ініціативи, включаючи будівництво храмів і пам'ятників, залишили тривалий вплив на культурне та духовне життя Єгипту.

Одним із його найважливіших внесків було заснування Долини Царів, яка стала місцем поховання майже всіх фараонів 18, 19 і 20 династій. Його власна мумія була знайдена однією з перших, кого поховали там, хоча її перенесли до прихованого сховку в 11 столітті до нашої ери, щоб захистити її від грабіжників гробниць, інформує Апостроф .

Аменхотепа I було обожнено після його смерті, рідкісна честь для єгипетського фараона. Йому поклонялися разом із його матір’ю Яхмос-Нефертарі, і його культ зберігався аж до Нового царства. Його ім’я, що означає «Амон задоволений», відображає його близькі стосунки з богом Амоном, а його правління згадують як час культурного розквіту та релігійної відданості.

Аменхотепа I шанували не лише за його військові досягнення, які включали кампанії в Лівії та Північному Судані, але він також керував значними релігійними та архітектурними проєктами, заслуживши відданість свого народу.

Після смерті Аменхотепа I у віці приблизно 35 років його муміфіковане тіло було ретельно збережено.

Реконструкція обличчя фараона

Бразильський 3D-дизайнер Сісеро Мораєс, який спеціалізується на судово-медичній реконструкції обличчя, очолив проєкт із цифрового відтворення обличчя Аменхотепа I. Використовуючи передові методи, Мораєс об’єднав дані з різних джерел, зокрема комп’ютерну томографію (КТ) черепа фараона, зроблену у 2021 році. Ця робота була частиною ширшого проєкту під керівництвом палеорадіолога Сахара Н. Саліма з Каїрського університету та відомого єгиптолога Захі Хавасса, які фактично «розгорнули» мумію Аменхотепа за допомогою передового комп’ютерного сканування.

Комп’ютерна томографія виявила важливі деталі зовнішнього вигляду фараона, включаючи структуру його скелета та деякі збережені внутрішні органи, такі як серце та мозок. Ці сканування також підтвердили, що Аменхотеп I мав зріст приблизно 1,67 метра і мав добре збережені зуби.

Хоча сканування не визначило причину смерті, вони припустили, що його тіло зазнало посмертних пошкоджень, ймовірно, спричинених грабіжниками гробниць або бальзамувальниками, які повторно загорнули його мумію через століття після його поховання.

Робота Мораєса пропонує найбільш реалістичне зображення Аменхотепа I на сьогоднішній день. Ця цифрова реконструкція оживляє обличчя фараона, дозволяючи сучасній аудиторії побачити людину, яка колись правила могутнім і процвітаючим Єгиптом.