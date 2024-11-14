Вчені відкрили таємничого сяючого молюска - нічого схожого раніше не бачили

Вчені виявили, ймовірно, новий вид молюсків - знайдений у північній зоні океану сяючий таємничий молюск під назвою Bathydevius caudactylus, якого класифікували як морського слимака, насправді не схожий на жодну морську істоту, яку вчені бачили раніше.

Про це повідомляє CNN з посиланням на повідомлення вчених Інституту акваріумів Монтерей-Бей.

Новий вид Bathydevius, який розміром з яблуко, світиться біолюмінесценцією, має тіло з хвостом, схожим на весло, і великий драглистий капюшон, і це перший морський слимак, знайдений у глибинах океану. Як правило, морські слимаки живуть на морському дні або в прибережних середовищах, і лише деякі живуть у відкритій воді біля поверхні.

Старші науковці Науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей Брюс Робісон і Стівен Хеддок вперше зустріли цю дивну тварину в лютому 2000 року під час глибоководної експедиції біля берега затоки Монтерей за допомогою дистанційно керованого робота для підводних досліджень Tiburon. Відтоді вчені провели понад 150 спостережень за тим, що вони назвали «таємничим молюском».

"Bathydevius більше схожий на "мегафон із опереним хвостом", ніж на морського слимака", - сказав один із керівників дослідження Хеддок.

Морська істота має масивну чашеподібну конструкцію з капюшоном на одному кінці та пласким хвостом, який, здається, облямований виступами, схожими на пальці, на іншому кінці. Між ними видно його яскраві внутрішні органи. І він також має ногу, як у равлика, що спочатку спонукало дослідників засумніватися, що це за тип молюска, інформує Апостроф .

Вчені змогли дослідити зразок в лабораторних умовах і його анатомія та генетика показали, що істота була голожаберною, але не зовсім схожою на цей вид.

"Глибока товща води — це, мабуть, останнє місце, де ви очікуєте знайти голожаберних. Це схоже на пошук колібрі біля вершини гори Еверест. Ця зона холодна й темна для земних створінь, але вона наповнена життям, хоча й формами, пристосованими до зовсім інших викликів, ніж ми. Майже кожен аспект Bathydevius відображає адаптацію до цього середовища існування: анатомія, фізіологія, розмноження, годування, поведінка. Все це унікально", - заявили вчені.

У той час як морські слимаки зазвичай покладаються на язик, щоб схопити здобич з морського дна, Bathydevius використовує свій капюшон, щоб уловлювати ракоподібних на кшталт креветок.

Bathydevius рухається вгору і вниз по товщі води, згинаючи своє тіло або дрейфуючи в течії. Загадкові молюски є гермафродитами, які включають як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Коли настає час відкладати яйця, вони спускаються вниз і використовують ногу, щоб тимчасово прикріпитися до морського дна.

Коли йому потрібно втекти від хижаків, морський слимак покладається на своє прозоре тіло, щоб сховатися на виду, хоча швидке закривання великого капюшона також може допомогти Bathydevius відкинутися назад і швидко втекти.

І якщо Bathydevius знаходиться під загрозою, він світиться біолюмінесценцією, щоб відволікти увагу. У тканинах тварини можна знайти сяючі гранули, які допомагають створити «зоряний» вигляд на спині.