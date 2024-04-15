Найчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феномену

Важливу роль відіграють дощі та хмари.

Південний океан славиться тим, що над ним знаходиться зона з найчистішим повітрям Землі. Довгий час вчені не могли пояснити цей феномен, але тепер, ймовірно, їм це вдалося, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua .

Вчені розкрили секрет найчистішого повітря у світі © NASA

І секрет криється не лише в тому, що тут майже повністю відсутня людська активність. У цьому регіоні і справді майже немає людей, які використовують промислові хімікати і спалюють викопне паливо. Але існують і природні джерела дрібних частинок: сіль із морських бризок або пил, піднятий вітром.

Незалежно від походження, дрібні частинки, які зависають у повітрі, відомі як аерозолі. У чистому повітрі міститься менше аерозолів, природного чи промислового походження.

Нове дослідження вчених показало, що у очищенні атмосфери важливу роль відіграють хмари та дощі.

Розуміння ролі хмар та дощів

На чистоту повітря над Південним океаном впливає низка чинників. Серед них кількість солоних бризок і сезонні коливання в зростанні фітопланктону, який є природним джерелом частинок сульфатів, що переносяться повітрям. Найбільш чисте повітря над Південним океаном узимку, коли виробляється менше сульфатів.

Але це ще не все. Південний океан - це найбільш хмарне місце на Землі. Тут частіше, ніж в інших регіонах планети, трапляються короткочасні зливи. Тому вчені вирішили перевірити роль, яку відіграють ці процеси у чистоті повітря.

Дослідники вивчили дані про хмари, отримані за допомогою супутникових спостережень. Зокрема, вони шукали особливі схожі на стільники структури у хмарах. Ці хмари представляють великий інтерес, оскільки відіграють важливу роль у регулюванні клімату.

Коли стільникова комірка заповнена хмарою або «закрита», вона стає білішою і яскравішою, відбиваючи більше сонячного світла назад у космос. Таким чином, ці хмари допомагають зберігати на Землі прохолоду. «Відкриті» ж комірки пропускають більше сонячного світла. Відкритість або закритість стільникових комірок також залежить від кількості опадів, які вони можуть продукувати.

Такі "стільники" достатньо великі, щоб їх можна було побачити з космосу, їх діаметр становить 40-60 кілометрів.

Очищення атмосфери від аерозолів

Спостереження вчених показали, що дні з чистим повітрям були днями з найбільшою кількістю відкритих хмар. Ймовірно, це пов'язано з тим, що такі хмари вражають спорадичні, але інтенсивні зливи, які вимивають частинки аерозолю з повітря.

Виявилося, що відкриті комірки виробляють більше вологи та дощу, ніж закриті, наповнені хмарами. Відкриті стільникові хмари виробляють у шість разів більше дощу, ніж закриті.

За словами вчених, порожні «стільники» зустрічаються набагато частіше взимку, коли повітря особливо чисте.

Секрет найчистішого повітря у світі

Вчені вважають, що їхнє дослідження дозволило знайти відповідь на питання, чому повітря над Південним океаном таке чисте. Вся справа в дощах, особливо дощах із чистих, відкритих хмар. Вони є відповідальними за очищення повітря над Південним океаном.