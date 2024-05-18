Мало не зіткнулися: астероїд розміром із машину підлетів дуже близько до Землі

Космічний камінь пролетів на відстані 18 500 кілометрів від планети.

Невеликий астероїд підлетів неймовірно близько Землі вранці 14 травня. При цьому астрономи виявили його всього за два дні до цього, повідомляє Space.com, інформує ZN.ua .

Ширина астероїда 2024 JN16 становить близько чотирьох метрів, тобто, його розміри можна порівняти з розмірами автомобіля. Видання зазначає, що він не зіштовхнувся із Землею, але пролетів надзвичайно близько до неї, на відстань 18 500 кілометрів.

Космічний камінь належить до групи Аполлонів, орбіти астероїдів якої перетинають орбіту нашої планети. Астероїдом цієї групи був знаменитий Челябінський метеорит, який упав у російському місті у 2013 році.

Під час нинішнього зближення із Землею 2024 JN16 пройшов у межах орбіти Місяця. Відстань від космічного каменю до планети була вдвічі меншою, ніж висота, на якій обертаються супутники на геостаціонарній орбіті (35 785 кілометрів).