Проливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеорит

Він упав у Великій Британії у 2021 році.

Вчені вивчили метеорит Вінчкомб, який впав у Великій Британії 28 лютого 2021 року, і дійшли висновку, що він був частиною астероїда, на хімічний склад якого сильно вплинула вода. Крім того, він кілька разів розбився та реформувався, повідомляє Space.com, інформує ZN.ua.

Проливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеорит
Метеорит зберіг свідчення впливу водою
© The Trustees of the Natural History Museum, London

Фрагменти метеорита були розкидані селом Вінчкомб. Він став першим «космічним каменем», що впав у Британії з 1991 року. Наступного дня на місце прибули пошукові групи. Їм вдалося швидко витягти фрагменти метеорита, у деяких випадках протягом кількох годин після падіння і до того, як атмосфера Землі змогла хімічно змінити космічну породу якимось серйозним чином. Усього вдалося зібрати 602 грами метеоритного матеріалу.

Склад метеорита може показати його історію. Дослідники вивчили його за допомогою складної трансмісійної електронної мікроскопії та таких методів, як дифракція зворотного розсіювання електронів, часопролітна мас-спектрометрія вторинних іонів та атомно-зондова томографія.

«Такий рівень аналізу метеорита Вінчкомб практично безпрецедентний для матеріалів, які не були безпосередньо повернуті на Землю з космічних місій, таких як місячні камені із програми Аполлон або зразки з астероїда Рюгу, зібрані зондом Хаябуса-2», — заявив Леон Хікс з Універс.

В результаті вчені з'ясували, що метеорит складався з брекчії, де окремі фрагменти породи були зцементовані разом. Метеорит класифікували як вуглецевий хондрит СМ, який є багатою вуглецем породою. Аналіз показав, що брекчія Вінчкомб утворилася з восьми різних типів CM-хондриту, які є найбільш поширеним різновидом вуглецевого хондриту.

«Ми були зачаровані тим, наскільки фрагментовано брекчію у зразку Вінчкомб, який ми проаналізували. Якщо уявити метеорит Вінчкомб як мозаїку, то в ході аналізу ми побачили, ніби кожна з частин мозаїки була також розрізана на дрібніші частини, а потім змішана в сумці, наповненій фрагментами семи інших мозаїк», — заявив керівник дослідження Люк Дейлі з Університету Глазго.

Це говорить про те, що батьківський астероїд метеорита Вінчкомб неодноразово розбивався і реформувався, ймовірно, через зіткнення з іншими астероїдами на початку розвитку Сонячної системи.

Фрагменти метеорита також вказують на те, що він був змінений впливом води перед тим, як розбився на частини. У деяких випадках змінені водою зерна виявлялися поруч із незміненими. Також виявили несподівано високий вміст карбонатних матеріалів, таких як арагоніт, кальцит і доломіт. Це мінерали на основі вуглецю, і з цього випливає, що батьківський астероїд Вінчкомб колись містив велику кількість льоду з вуглекислого газу. Ймовірно, зіткнення з іншим небесним тілом розтопило цей лід і призвело до зміни породи з утворенням карбонадів.

Присутність води на батьківському астероїді метеорита Вінчкомб може пролити світло на появу води на Землі. Вважається, що вона потрапила на планету через удари космічних тіл. Але чи це були метеорити чи комети, залишалося загадкою. Найбільш ймовірними кандидатами вважаються вуглецеві хондрити, і Вінчкомб може стати ключовим доказом цієї теорії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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