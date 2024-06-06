Російський супутник-шпигун на орбіті поводить себе дивно: у чому справа

Він часто здійснює незрозумілі маневри поблизу інших супутників.

Російський військовий супутник «Луч-2» застали за тим, що він незрозумілим чином наближається до іншого супутника на геостаціонарній орбіті. Подібна поведінка наслідує його попередника, який неодноразово зближувався із супутниками інших країн з 2014 року, повідомляє Space.com, інформує ZN.ua .

Aldoria, французький стартап, який відстежує супутники на орбіті за допомогою мережі наземних телескопів, у травні 2024 попередив супутникових операторів про те, що він виявив «раптове зближення» російського «Луч-2» із супутником, що знаходиться на геостаціонарній орбіті. Російський супутник здійснив маневр 12 квітня цього року, перебуваючи на відстані 35 780 кілометрів від Землі.

При цьому в Aldoria не розкрили, за яким супутником міг шпигувати «Луч-2», і наскільки близько він підійшов до нього. Мінімальна відстань між об\'єктами становила 10 кілометрів, а 3 червня вони знаходилися на відстані 20-50 кілометрів один від одного.

Новина про зближення російського апарату з іншим супутником з\'явилася невдовзі після того, як представники американської розвідки та Пентагону звинуватили Росію у спробі мілітаризації космосу через розміщення іншого військового супутника на тій самій орбіті, що й апарат США .

США вважають, що супутник "Космос 2576" "ймовірно, є протикосмічною зброєю, імовірно здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті". У Росії це припущення спростовують.

«Луч-2», також відомий як «Олімп-2», був таємно запущений у березні 2024 року та у жовтні того ж року перемістився на відстань 60 кілометрів від іншого супутника на орбіті. За даними Slingshot Aerospace - компанії з аналізу космічних даних, що спеціалізується на безпеці космічних польотів, на початку грудня він покинув цю позицію і зблизився з іншим супутником. В обох випадках компанія не розкриває назви апаратів.

Така поведінка не є незвичайною для російських супутників. Попередник цього апарату, «Луч-1» також був відомим «порушником», який неодноразово зближувався з апаратами інших країн. Наприклад, у 2015 році він викликав міжнародне занепокоєння, оскільки протягом п\'яти місяців перебував безпосередньо між двома супутниками Intelsat, маневруючи, щоб опинитися на відстані близько 10 кілометрів від кожного з них.

Хоча представники Intelsat тоді заявили, що російський супутник не заважає роботі їхніх апаратів, це був перший зареєстрований інцидент, коли у комерційних супутниках наблизився військовий апарат іншої країни. У 2018 році Франція звинуватила Росію у використанні «Луча-1» для перехоплення повідомлень одного з супутників країни, які використовуються у військових цілях, назвавши це «не лише недружнім, а й актом шпигунства».