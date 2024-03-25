Вчені розповіли, чому «зірки-невдахи» часто самотні

Більшість коричневих карликів залишаються самотніми майже все життя.

Вчені розповіли, чому «зірки-невдахи» часто самотні
Вчені з'ясували, чому коричневі карлики часто самотні
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Дані телескопа «Хаббл» відкрили нові подробиці про коричневі карлики, яких часто називають «зірками, що невдалими». Вони свідчать про те, що ці небесні тіла не можуть підтримувати стосунки з іншими, повідомляє Space.com, інформує ZN.ua.

Коричневі карлики утворюються, коли хмари газу та пилу, звані молекулярними хмарами, утворюють занадто щільні ділянки, які потім руйнуються. Але, на відміну від зірок, коричневі карлики не можуть зібрати достатньо матеріалу, щоб запустити термоядерний синтез у своєму ядрі. Деякі елементи можуть з'єднуватися, але саме синтез водню з гелієм визначає зірку "головної послідовності" - звідси і прізвисько "зірка, що не вдалася".

Вчені вважають, що коричневі карлики, як і багато зірок, народжуються в парах. Так, близько 75% масивних зірок у Всесвіті супроводжує компаньйон, і близько 50% зірок розміром із Сонце зустрічаються у подвійних системах. Але число подвійних систем із коричневими карликами дорівнює нулю.

Чому так, схоже, може розповісти телескоп «Хаббл». Чим старший коричневий карлик, тим менша ймовірність, що у нього буде супутник. Це означає, що гравітація, що зв'язує коричневі карлики, настільки слабка, що два небесні тіла перестають бути пов'язаними вже протягом кількох сотень мільйонів років.

Змусити їх «розійтися» може сильне тяжіння зірок, що проходять повз.

За допомогою "Хаббла" вчені можуть роздивитися подвійні системи, частини яких знаходяться на відстані до 480 мільйонів кілометрів одна від одної. У ході дослідження астрономи визначила вибірку коричневих карликів, які раніше виявили за допомогою Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) NASA. Потім вони звузили кількість об'єктів, що розглядаються, отримавши одні з найхолодніших і невеликих за масою невдалих зірок недалеко від Сонячної системи.

Оскільки коричневі карлики не можуть запустити термоядерний синтез, вони досить холодні, всього на кілька сотень градусів тепліше за Юпітер.

Щоб знайти супутники коричневих карликів, вчені покладалися на те, що «зірки-невдахи» конденсували воду у своїй атмосфері. Вчені використовували два різних фільтри близького інфрачервоного діапазону для вивчення вмісту води. Один фільтр яскраво відображав холодні коричневі карлики, тоді як інший охоплював певні довжини хвиль, через які невдалі зірки виглядали дуже тьмяними через поглинання води в їхніх атмосферах.

Подібне дослідження з використанням "Хаббла" астрономи вже провели кілька років тому, вивчаючи молоді коричневі карлики. Тоді вони з'ясували, що деякі з них все ж мають компаньйонів. Вчені вважають, що відсутність "братів" у більш старих коричневих карликів вказує на те, що таким небесним тілам важко залишатися гравітаційно пов'язаними з іншими.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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