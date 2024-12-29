Вчені виявили в Іраку забуту ассирійську столицю Хорсабад

Археологи виявили на півночі Іраку залишки величезної вілли, королівських садів та інших споруд, похованих глибоко під землею в місці, яке 2700 років тому було стародавньою ассирійською столицею Хорсабадом. Зробити це дивовижне відкриття дослідникам вдалося з допомогою методу магнітної зйомки.

Про це повідомляє Live Science.

Міжнародна група дослідників провела вичерпну магнітну зйомку за допомогою складного магнітометра і за допомогою цієї технології вони знайшли залишки величезної вілли зі 127 кімнатами, що вдвічі більше Білого дому, королівських садів, міської площі, водних воріт та п'яти великих будівель, які використовувалися для різних цілей.

Відповідно до заяви Американського геофізичного союзу (AGU), ці невідомі досі споруди ставлять під сумнів думку про те, що Хорсабад ніколи не був побудований за межами палацового комплексу у восьмому столітті до нашої ери, інформує Апостроф .

Йорг Фассбіндер, геофізик з Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені та провідний автор дослідження, представив результати цього дослідження на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу (AGU) у 2024 році.

"Кожного дня ми відкривали щось нове… все це було знайдено без розкопок. Розкопки дуже дорогі, тому археологи хотіли детально дізнатися, чого вони можуть отримати, розкопуючи. Дослідження заощадило час і гроші. Це необхідний інструмент перед початком будь-яких розкопок", - зазначив вчений.

Споруди, які були виявлені в Іраці, були побудовані під час правління царя Саргона, правителя Ассирії з 721 року до н.е. до 705 року до нашої ери. Його передчасна смерть у 705 році до нашої ери залишила майбутнє нового міста невизначеним, ще до того, як його мешканці переїхали.

1853 р. Розкопки воріт палацу Саргона

Його наступник, Сеннахеріб, відмовився від проєкту, перемістивши центр імперії у Ніневію. Понад два тисячоліття Хорсабад був забутим, доки французькі та американські експедиції в 19-му та 20-му століттях не почали відкривати його пишноту, включно зі знаменитими статуями Ламассу — крилатими биками з людськими головами, які зараз зберігаються в Луврі.

Крилатий бик із людською головою, відомий як Ламассу з Дур-Шаррукіна. Неоассирійський період, бл. 721–705 до н.е.





Однак за межами палацу та міських стін розміром 1,7 на 1,7 кілометрів схема стародавньої столиці залишалася загадкою, і археологи припускали, що її залишили незавершеною. У 2015 році Хорсабад був розграбований Ісламською державою і археологи змогли відновити роботу на місці лише після того, як войовниче ісламістське угруповання в основному пішло з регіону в 2017 році.

Попри ці труднощі, команді Фассбіндера вдалося обстежити понад 259 тисяч квадратних метрів території.

Вченим довелося вручну переносити 15-кілограмовий магнітометр по території, щоб уникнути використання транспортних засобів або дронів, які могли б привернути небажану увагу.

Їх старання увінчалися успіхом, адже магнітометр створює повнішу реконструкцію, ніж традиційні розкопки, і не завдає жодної шкоди об'єкту.