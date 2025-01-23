В Індії пропонують $1 мільйон за розшифровку писемності стародавньої цивілізації

В Індії оголосили премію в 1 мільйон доларів тому, хто зможе розшифрувати стародавнє письмо цивілізації долини Інду. Оголошення було зроблено на міжнародній конференції в урядовому музеї штату Тамілнад в Егморі, присвяченій сторіччю відкриття цивілізації.

Про це повідомляє News18.

Цивілізація долини Інду, яка існувала з 3300 р. до н. е. до 1300 р. до н. е., є однією з найдавніших міських культур у світі. Попри значні археологічні розкопки, її писемність залишається нерозшифрованою, що залишає прогалину в розумінні мови, культури та внеску цивілізації. За останні 100 років на півострові Індостан було розкопано численні місця Інду, однак вчені досі намагаються розгадати цю загадку.

"Ми досі не можемо чітко зрозуміти сценарій успішної цивілізації долини Інду", - заявив головний міністр М. К. Сталін і висловив надію, що нагорода спонукає дослідників у всьому світі розкрити її таємниці.

Окрім премії, буде засновано наукову кафедру імені археолога Іраватама Махадевана. З цією метою було виділено грант у розмірі понад 230 тисяч доларів США для подальшого сприяння дослідженням у цьому регіоні, інформує Апостроф .

Недавні археологічні відкриття в штаті Тамілнад свідчать про можливий зв'язок між регіоном і стародавньою долиною Інду. Вчені зазначають, що символи на артефактах, розкопаних у Тамілнаді, надзвичайно схожі з символами з долини Інду.

"Близько 60 відсотків символів, знайдених на кераміці долини Інду, схожі на символи, знайдені на артефактах, розкопаних у Тамілнаді, — заявив Сталін. - Надписи на глиняних горщиках з обох регіонів демонструють 90-відсоткову схожість".

Ці подібності викликали значний інтерес серед науковців, вкотре порушуючи питання про таємниче зникнення індської цивілізації.

Для довідки: Індське письмо також відоме як Хараппське письмо або писемність долини Інду — потенціальне письмо, яке було знайдене при розкопках цивілізації Мохенджо-Даро та Хараппи на печатках, мідних табличках, інструментах та зброї. Попри безліч спроб, "письмо" так і не вдалось розшифрувати; більшіть написів є занадто короткими для повного аналізу. Нині відомо приблизно 4000 артефактів з більш ніж 400 окремими символами.

Число відомих знаків завищує 400, але точну кількість не вдається встановити, так як невідомо, чи певні знаки є окремими чи просто двома варіантами одного знака. Така кількість знаків є занадто великою для алфавіту, тож письмо вважається логографічним. Звичайний напрямок письма - справа наліво, хоча відомо кілька написів зліва направо чи в бустрофедоні.