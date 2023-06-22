Археологи знайшли статую бога смерті майя цивілізації

Вона була виготовлена у 200-600 роках.

Археологи з мексиканського Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили у штаті Кампече статую бога війни цивілізації майя. Як повідомляє Heritage Daily , скульптура датується класичним періодом, 200-600 роками нашої ери, інформує ZN.ua .

Фігурка зображує бога смерті майя © INAH

Відкриття було зроблено під час робіт із будівництва залізниці неподалік села Конхуас. Вона знаходиться в безпосередній близькості від руїн Баламку, храмового комплексу майя, в якому розташовується один з найбільших ліпних фризів цієї цивілізації, що збереглися.

Статуя була виліплена з вапняку і, мабуть, зображує Цизіна, якого також називали Кисином, бога смерті майя, чиє ім'я, як вважають, означає «смердючий». Згідно з міфом Лакандона, коли людина вмирає, Цизін спалює душу своїх роті та анусі, поки душа не перетвориться на ніщо.

Висота статуї складає 25 сантиметрів, вона зображує божество, яке сидить, з прямостоящим черепом таблитчастим обличчям з кільцем в носі і маскою на обличчі. "Це фігура з різкими рисами обличчя, яка нагадує похоронні мотиви і може бути пов'язана з божеством смерті", - йдеться у заяві INAH.

Під час розкопок на цій ділянці будівництва дороги вчені знайшли також 21 960 нерухомих об'єктів, що охоронятимуться, а також 72 480 керамічних черепків, 64 людські поховання та 227 пов'язаних з ними природних об'єктів зі слідами людських поселень.

У квітні 2023 року археологи INAH також оголосили про виявлення статуї Кавіїла бога блискавки майя, який також був пов'язаний зі зміями, родючістю та кукурудзою. Хоча зображення Кавіїла можна знайти на рельєфах майя, а також у кодексах Дрездена та майя в Мексиці, раніше було виявлено лише три статуї Кавіїла, всі з яких походять з міста Тікаль у Гватемалі.