З'їдає по Сонцю щодня: вчені знайшли найголоднішу чорну діру

Вона з'явилася через 1,5 мільярда років після Великого вибуху.

З'їдає по Сонцю щодня: вчені знайшли найголоднішу чорну діру
Вчені знайшли найненажерливішу чорну діру
© NASA

Вчені виявили в центрі квазара J0529-4351 чорну діру, яку називають найголоднішим подібним об'єктом. Як повідомляє Science Alert, чорна діра поглинає так багато матеріалу, що фактично «з'їдає» по Сонцю щодня. Сама ж вона важить уже 17 мільярдів Сонць, інформує ZN.ua.

За словами групи астрономів під керівництвом Крістіана Вольфа з Австралійського національного університету, це найголодніша чорна діра, яку вдалося виявити на даний момент. Вона росте так швидко, що фактично досягла максимуму того, скільки матеріалу може акумулювати.

J0529-4351 – це квазар, який утворився приблизно через 1,5 мільярда років після Великого вибуху. Тобто, його світло йшло до нас 12 мільярдів років. Тому масу об'єкта в 17-19 мільярдів сонячних важко пояснити.

Але швидкість, з якою чорна діра поглинає матерію, може пролити світло на те, як вона змогла вирости до колосальних розмірів. Вольф та його команда підрахували, що чорна діра росте зі швидкістю близько 370 сонячних мас на рік. Тобто на чорну діру щодня падає матеріал, маса якого перевищує масу Сонця.

Враховуючи масу чорної діри, це дуже близько до межі, відомої як межа Еддінгтона. Це максимальна стабільна швидкість, з якою може їсти чорна діра. Чорна діра може на короткий час зазнати супереддінгтонівської акреції, але при такій швидкості матеріал починає світитися настільки сильно, що радіаційний тиск відштовхуватиме матеріал навколо чорної діри, поки він не вийде за межі гравітаційної досяжності.

Це означає, що чорна діра, що живить J0529-4351, росте настільки швидко, наскільки це можливо. Це найяскравіша і найбільш хиже чорна діра з усіх, які були знайдені на даний момент.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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