Умови для життя на Землі з'явилися раніше, ніж вважається: вчені знайшли докази

У стародавніх кристалах виявлено сліди прісної води.

Учені з Університету Кертіна (Австралія) знайшли перші докази того, що прісна вода, а відповідно – умови для появи життя, існувала на Землі ще 4 мільярди років тому. Про результати свого дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature Geoscience, дослідники розповіли на платформі Conversation.

Землі трохи більше 4.5 мільярда років, а найстаріші гірські породи, які знаходили раніше, трохи старші за 4 мільярди років. Щоб зрозуміти нашу планету в перші 500 мільйонів років її існування, вчені звернулися до кристалів, які колись утворилися зі старіших порід і з часом відклалися в молодших породах.

На відміну від гірських порід, вік найстаріших збережених кристалів налічує 4.4 мільярда років – їх можна знайти на території пагорбів Джек-Хіллз у Західній Австралії. Вчені взяли для дослідження і датували понад тисячу таких кристалів мінералу циркону, відомого своєю надзвичайною стійкістю до змін – близько 10% камінців виявилися старшими за 4 мільярди років.

Щоб з\'ясувати, чи містять ці кристали циркону значну кількість прісної води, вчені використовували крихітні пучки іонів: так вони виміряли співвідношення важчого і легшого кисню. Легкого кисню виявилося більше, що й стало доказом існування на Землі прісної води ще 4 мільярди років тому.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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