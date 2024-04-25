Коли на Землі очікуються магнітні бурі: прогноз до кінця травня

З понеділка, 22 квітня, по суботу, 27 квітня на Землі триває потужна магнітна буря. 25-27 квітня її сила знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень). У травні магнітні бурі середньої інтенсивності очікуються 19-21 числа.

Про це свідчать дані ресурсу Meteoagent, інформує Апостроф .

Сонячні спалахи (також сонячна буря, також геомагнітні бурі) - внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю.

Вони виникають, коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, що призводить до потужних вибухів енергії від Сонця. Ця енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які подорожують у просторі з надзвичайно високою швидкістю. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем і атмосферою, що призводить до різноманітних ефектів. Ці наслідки можна спостерігати у вигляді полярних сяйвів, відключень радіозв’язку, збоїв у роботі супутників і збоїв у електромережі.