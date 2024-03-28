Вплине на вимірювання часу: танення льодовиків сповільнило обертання Землі

"Зайву секунду" доведеться додавати рідше.

Зміни клімату вплинули те, як люди вимірюють час. Дослідження вчених показало, що льодовики, що тануть, уповільнюють швидкість обертання настільки, що «зайва секунда» затримається на три роки, повідомляє Nature, інформує ZN.ua .

Льодовики, що тануть, уповільнюють обертання Землі © unsplash/goosegrease

«Зайва секунда» використовується з 1972 року для узгодження часу по атомних годинниках з часом, заснованим на нестабільній швидкості обертання Землі.

"Розтало достатньо льоду, щоб зрушити рівень моря настільки, що ми дійсно можемо бачити, що це вплинуло на швидкість обертання Землі", - заявив автор дослідження Дункан Агнью, геофізик з Океанографічного інституту Скрипса в Ла-Хойї.

Аналіз, проведений Агнью, показує, що необхідність додавання зайвої секунди зсувається з 2026 на 2029 рік. Але такі додаткові секунди викликають хаос у роботі техніки, тому вчені хочуть позбутися їх. Але зробити це вийде не раніше ніж 2035 року. Дослідники особливо побоюються наступної «зайвої секунди», оскільки вперше це буде не додана, а пропущена секунда.

З погляду метрології, затримка на три роки є «хорошою новиною», бо навіть якщо негативна додаткова секунда потрібна, до 2035 року таких секунд буде менше. Але це не слід розглядати як аргумент на користь глобального потепління.

Протягом тисячоліть люди використовували обертання Землі для вимірювання часу. Але з 1967 року для більш точних вимірювань використовують атомний годинник.

Сьогодні офіційний час на Землі, відомий як Всесвітній координований час (UTC), визначає сукупність приблизно 450 атомних годинників. Додаткові секунди використовують кожні кілька років, щоб підтримувати UTC відповідно до природного дня на планеті.

Метрологи очікували, що зайві секунди тільки додаватимуться, оскільки в масштабах мільйонів років Земля сповільнюється, а це означає, що іноді хвилина по UTC повинна становити 61 секунду, щоб планета могла «наздогнати» його. Це уповільнення пов'язані з впливом Місяця на океани, що викликає тертя.

Але в більш коротких проміжках часу, геофізичні явища змушують швидкість обертання Землі коливатися. Прямо зараз на швидкість обертання Землі впливають токи в рідкому ядрі планети, які з 1970-х років призвели до збільшення швидкості обертання зовнішньої кори. Це означає, що додані додаткові секунди потрібні рідше, і якщо тенденція збережеться, то потреба в зайвій секунді відпаде.

Але аналіз, проведений Агнью, показав, що це може статися пізніше, ніж вважалося раніше, через зміни клімату. Дані, отримані супутниками, показали, що з 1990-х років планета стала менш сферичною і більш сплюснутою через танення льоду Гренландії та Антарктиди, який перемістив масу від полюсів до екватора.

Це можна порівняти з фігуристом, що обертається, який сповільнюється, відводячи руки від тіла і прискорюється, витягуючись. Потік води від осі обертання Землі уповільнює її.