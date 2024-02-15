Коралові рифи Землі виявилися набагато більшими, ніж вважалося

Дослідники виявили додаткові 64 тисячі квадратних кілометрів рифів.

Коралові рифи Землі виявилися набагато більшими, ніж вважалося
Коралових рифів у світі виявилося більше, ніж вважалося
© NOAA

Вчені заявили про те, що площа коралових рифів Землі виявилася на 25% більшою, ніж вважалося до цього. За допомогою супутникових знімків, машинного навчання та знань людей, які працюють із рифами, вони виявили додаткові 64 тисячі квадратних кілометрів рифів, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Таким чином, загальний розмір дрібних рифів планети (тобто глибиною від 0 до 20 метрів) сягає 348 000 квадратних кілометрів, що можна порівняти з розмірами Німеччини. Сюди відносяться цілі екосистеми коралових рифів, починаючи від лагун із піщаним дном і невеликою кількістю коралів і закінчуючи рівнинами з коралових уламків та живими стінами коралів.

Серед цих 348 тисяч квадратних кілометрів близько 80 тисяч є рифами з кам'яним, а не піщаним, дном. І ці регіони, мабуть, є домом для значної кількості коралів. Такі місця зазвичай полюбляють відвідувати туристи.

За словами вчених, виявити ці рифи раніше не вдавалося через те, що потрібно було отримувати інформацію з різних джерел. Але тепер дослідники мають доступ до супутникових даних, які можуть показати коралові рифи на глибині до 30 метрів.

У ході нового дослідження вчені об'єднали супутникові дані зі свідченнями понад 400 осіб та організацій із країн з кораловими рифами з усього світу.

Дослідники створили карти розподілу коралів, використавши методи машинного навчання. Це було потрібно для того, щоб переглянути 100 трильйонів пікселів із супутників Sentinel-2 та Planet Dove CubeSat, щоб зробити точні прогнози про те, де знаходяться корали, а де ні.

В результаті їм вдалося створити першу карту протяжності коралових рифів та їхнього складу.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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