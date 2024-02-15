Коралові рифи Землі виявилися набагато більшими, ніж вважалося

Дослідники виявили додаткові 64 тисячі квадратних кілометрів рифів.

Коралових рифів у світі виявилося більше, ніж вважалося © NOAA

Вчені заявили про те, що площа коралових рифів Землі виявилася на 25% більшою, ніж вважалося до цього. За допомогою супутникових знімків, машинного навчання та знань людей, які працюють із рифами, вони виявили додаткові 64 тисячі квадратних кілометрів рифів, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua .

Таким чином, загальний розмір дрібних рифів планети (тобто глибиною від 0 до 20 метрів) сягає 348 000 квадратних кілометрів, що можна порівняти з розмірами Німеччини. Сюди відносяться цілі екосистеми коралових рифів, починаючи від лагун із піщаним дном і невеликою кількістю коралів і закінчуючи рівнинами з коралових уламків та живими стінами коралів.

Серед цих 348 тисяч квадратних кілометрів близько 80 тисяч є рифами з кам'яним, а не піщаним, дном. І ці регіони, мабуть, є домом для значної кількості коралів. Такі місця зазвичай полюбляють відвідувати туристи.

За словами вчених, виявити ці рифи раніше не вдавалося через те, що потрібно було отримувати інформацію з різних джерел. Але тепер дослідники мають доступ до супутникових даних, які можуть показати коралові рифи на глибині до 30 метрів.

У ході нового дослідження вчені об'єднали супутникові дані зі свідченнями понад 400 осіб та організацій із країн з кораловими рифами з усього світу.

Дослідники створили карти розподілу коралів, використавши методи машинного навчання. Це було потрібно для того, щоб переглянути 100 трильйонів пікселів із супутників Sentinel-2 та Planet Dove CubeSat, щоб зробити точні прогнози про те, де знаходяться корали, а де ні.

В результаті їм вдалося створити першу карту протяжності коралових рифів та їхнього складу.