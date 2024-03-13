Набагато ближче до будинку: вчені розкрили природу загадкового космічного сигналу

Можливо, це був звук вантажівки.

Вчені заявили про те, що за сейсмічними хвилями, викликаними міжзоряним метеоритом, що впав на Землю 10 років тому, може стояти щось набагато ближче до нас. Метеор потрапив у заголовки ЗМІ минулого року, коли група вчених вивчила крихітні кульки, знайдені на місці падіння. Вони висловили припущення, що він може бути продуктом інопланетних технологій, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua .

Фрагмент, що вказує на можливі інопланетні технології © The Galileo Project/Avi Loeb

Але наразі виникла нова проблема. Дані сейсмічного моніторингу, які використовують для відстеження шляху гіпотетичного об'єкта в море біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї, вказали не на падіння метеорита на планету, а на вантажівку, яка проїжджала дорогою.

"Сигнал з часом змінював напрямок, точно збігаючись з дорогою, що проходить повз сейсмометр", - заявив планетарний сейсмолог Бенджамін Фернандо з Університету Джонса Хопкінса.

Коли достатньо великий «космічний камінь» входить у атмосферу, він може вибухнути у ній. Такі вогняні кулі відомі як боліди, щорічно на Землю падає близько десятка таких метеорів. Більшість болідів падають над океаном, але вчені використовують потужні системи стеження, які можуть визначити точне місце їхнього падіння.

Одним із способів відстеження особливо великих болідів є аналіз сейсмічних даних. Аналіз проводять як за вібраціями, викликаними інфразвуковими хвилями, що генеруються при вході в атмосферу, так і за вібраціями, спричиненими падінням фрагментів породи на землю.

Метеор під позначенням CNEOS 2014-01-08 відстежили урядові супутники США , коли він увійшов в атмосферу Землі в січні 2014 року. Датчики зафіксували аномально високу швидкість, що дозволило передбачити міжзоряне походження. Тому Аві Леб та Амір Сірадж із Гарвардського університету вирішили дослідити будь-які сліди, залишені метеоритом, щоб їх проаналізувати.

Вони отримали дані зі станції сейсмічного моніторингу на острові Манус, записані в момент входу метеора в атмосферу, і визначили, що він упав у район біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї. Вчені вивчили морське дно і виявили крихітні кульки з метеоритного матеріалу, які утворюються після того, як болід нагрівається до точки плавлення, викидаючи маленькі краплі розплавленої породи, які потім твердіють.

Але Фернандо та його колеги помітили щось дивне у сейсмічних даних, які вчені використали для уточнення траєкторії боліда. Точність вимірювань траєкторії, які були проведені, була набагато вищою, ніж будь-які інші порівняні вимірювання, виконані з використанням даних не однієї, а кількох сейсмічних станцій.

Фернандо та його колеги-дослідники уважніше вивчили сигнал з острова Манус, а також кількох інших станцій моніторингу в Папуа-Новій Гвінеї та Австралії, призначених для виявлення звукових хвиль від ядерних випробувань. Їм вдалося простежити сигнал до найближчої дороги, а також знайти записи з інших станцій. Вони вказували на те, що метеор упав на відстані понад 170 кілометрів від місця, яке вивчали Леб та Сірадж.