Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені

Дослідники планують перевірити свою гіпотезу.

Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені
Стоунхендж може бути пов'язаний із місячними нерухомостями
© freepik/freepik

Вчені заявили про те, що Стоунхендж може мати ще одне, раніше невідоме, призначення. І вже незабаром вони зможуть перевірити своє припущення, повідомляє IFLScience, інформує ZN.ua.

Відомо, що розташування Стоунхенджа збігається зі сходом сонця у дні літнього сонцестояння та заходом сонця – під час зимового. Тепер вчені припустили, що він міг бути спроектований і для відстеження ще одного космічного явища – місячної нерухомості. Наступна подібна подія має відбутися у 2025 році, і вчені мають намір перевірити своє припущення тоді.

Місячні нерухомості відбуваються кожні 18,6 років. Вони відзначають точки, в яких Місяць досягає свого найпівнічнішого і найпівденнішого положення на небі. Протягом кожного місяця Місяць переміщається з півночі на південь, проте довжина цього діапазону постійно змінюється через кут місячної орбіти.

На піку свого циклу відхилення Місяця коливається від 28,72 градуса північної широти до 28,72 градуса південної широти за місяць. І навпаки, під час малої місячної нерухомості цей небесний рух коливається між 18,13 градусами північної та південної широти.

Поки що вчені не можуть стверджувати, що Стоунхендж пов'язаний з такими місячними нерухомостями. Разом з тим, дослідники зауважили, що принаймні один камінь внутрішнього Сарсена збігається зі сходом Місяця під час південної нерухомості. Але вчені не впевнені, що це означає.

Враховуючи, що місячні нерухомості відбуваються рідко, вчені хочуть використовувати подію, що наближається, щоб дослідити зв'язок Стоунхенджа з ним.

Професор Клайв Рагглс, який брав участь у дослідженні, заявив, що «архітектурний зв'язок Стоунхенджа із Сонцем добре відомий, але його зв'язок із Місяцем менш зрозумілий. Чотири камені збігаються з крайніми положеннями Місяця, і дослідники протягом багатьох років сперечалися, чи це було навмисно, і якщо так, як це було досягнуто і яка могла бути мета цього».

Ймовірно, стародавні культури інтерпретували цей період як те, що божество місяця стає сильнішим, ніж божество сонця. З ним могли бути пов'язані особливі ритуали та свята.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
NASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живийNASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живий
Найчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феноменуНайчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феномену
Вчені виявили на Місяці два невідомі мінерали: нічого подібного на Землі не бачилиВчені виявили на Місяці два невідомі мінерали: нічого подібного на Землі не бачили
На Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститисяНа Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститися
Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вченіСтоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені
Блок рекламы


Похожие новости
Проливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеоритПроливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеорит
Найчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феноменуНайчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феномену
Вчені виявили на Місяці два невідомі мінерали: нічого подібного на Землі не бачилиВчені виявили на Місяці два невідомі мінерали: нічого подібного на Землі не бачили
Мільйони років тому Місяць «вивернувся навиворіт» – вченіМільйони років тому Місяць «вивернувся навиворіт» – вчені
Вчені розповіли, чому «зірки-невдахи» часто самотніВчені розповіли, чому «зірки-невдахи» часто самотні
«Живе викопне»: вчені розповіли, яка тварина майже не змінилася з доісторичних часів«Живе викопне»: вчені розповіли, яка тварина майже не змінилася з доісторичних часів
Набагато ближче до будинку: вчені розкрили природу загадкового космічного сигналуНабагато ближче до будинку: вчені розкрили природу загадкового космічного сигналу
З'їдає по Сонцю щодня: вчені знайшли найголоднішу чорну діруЗ'їдає по Сонцю щодня: вчені знайшли найголоднішу чорну діру
«Вояджер-1» продовжує надсилати дивний сигнал із космосу, полагодити його допоможе лише диво«Вояджер-1» продовжує надсилати дивний сигнал із космосу, полагодити його допоможе лише диво
Вчені вперше виявили туберкульоз у неандертальцівВчені вперше виявили туберкульоз у неандертальців
Последние новости
Подгружаем последние новости