Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені

Дослідники планують перевірити свою гіпотезу.

Стоунхендж може бути пов'язаний із місячними нерухомостями © freepik/freepik

Вчені заявили про те, що Стоунхендж може мати ще одне, раніше невідоме, призначення. І вже незабаром вони зможуть перевірити своє припущення, повідомляє IFLScience, інформує ZN.ua .

Відомо, що розташування Стоунхенджа збігається зі сходом сонця у дні літнього сонцестояння та заходом сонця – під час зимового. Тепер вчені припустили, що він міг бути спроектований і для відстеження ще одного космічного явища – місячної нерухомості. Наступна подібна подія має відбутися у 2025 році, і вчені мають намір перевірити своє припущення тоді.

Місячні нерухомості відбуваються кожні 18,6 років. Вони відзначають точки, в яких Місяць досягає свого найпівнічнішого і найпівденнішого положення на небі. Протягом кожного місяця Місяць переміщається з півночі на південь, проте довжина цього діапазону постійно змінюється через кут місячної орбіти.

На піку свого циклу відхилення Місяця коливається від 28,72 градуса північної широти до 28,72 градуса південної широти за місяць. І навпаки, під час малої місячної нерухомості цей небесний рух коливається між 18,13 градусами північної та південної широти.

Поки що вчені не можуть стверджувати, що Стоунхендж пов'язаний з такими місячними нерухомостями. Разом з тим, дослідники зауважили, що принаймні один камінь внутрішнього Сарсена збігається зі сходом Місяця під час південної нерухомості. Але вчені не впевнені, що це означає.

Враховуючи, що місячні нерухомості відбуваються рідко, вчені хочуть використовувати подію, що наближається, щоб дослідити зв'язок Стоунхенджа з ним.

Професор Клайв Рагглс, який брав участь у дослідженні, заявив, що «архітектурний зв'язок Стоунхенджа із Сонцем добре відомий, але його зв'язок із Місяцем менш зрозумілий. Чотири камені збігаються з крайніми положеннями Місяця, і дослідники протягом багатьох років сперечалися, чи це було навмисно, і якщо так, як це було досягнуто і яка могла бути мета цього».

Ймовірно, стародавні культури інтерпретували цей період як те, що божество місяця стає сильнішим, ніж божество сонця. З ним могли бути пов'язані особливі ритуали та свята.