Науковці опинилися на порозі одного з найбільших відкриттів в астрономії

Науковці заявили про те, що опинились на порозі історичного моменту в астрономічних дослідженнях в межах цілого покоління щодо Темної енергії. Йдеться про зміну парадигми в нинішньому розумінні Всесвіту, включно з природою часу і простору, інформує Апостроф .

Про це заявив один із вчених, що брали участь у дослідженні, професор Офер Лахав з Університетського коледжу Лондона, пише BBC News.

Як з'ясували науковці, Темна енергія, що є загадковою сила, яка керує розширенням Всесвіту, здатна змінюватися з часом.

Тоді як досі вважалося, що вона має лишатися сталою з часом. Зокрема, такої думки дотримувався вчений Альберт Ейнштейн у своїй теорії відносності.

Отримані дані свідчать про те, що вплив темної енергії на розширення Всесвіту може з часом слабшати. Це ще потрібно додатково дослідити, однак в середовищі науковців зростає небувалий інтерес до такої новини.

"Це дійсно історичний момент. Можливо, ми є свідками зміни парадигми в нашому розумінні Всесвіту", - заявив він BBC News

Темна енергія є досі загадковим явищем. Її відкриття 1998 року шокувало навіть науковців. Так, до цього вважалося, що після Великого вибуху, через що виник Всесвіт, його розширення сповільниться під дією сили гравітації. Проте дослідники виявили, що воно прискорюється. Не розуміючи, що це за сила, назвали "темною енергією".

Вважається, що темна енергія становить близько 70% Всесвіту, темна матерія - 25%, а звичайна матерія - лише 5%.

Минулого року, коли дослідники DESI помітили, що сила, яку чинить темна енергія, змінюється з часом, вони подумали, що це просто сплеск сигналів, який згодом зникне. Однак за рік цей сплеск посилився.

"Сьогодні ми маємо більше вагомих доказів... Ми також провели багато додаткових тестів, і вони дають нам впевненість у тому,



що результати не зумовлені якимось невідомим ефектом, який ми не врахували", - повідомив професор університету Портсмута Сешадрі Надатур.