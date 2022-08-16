Крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вчені

Дослідники вважають, що снігопади на Європі йдуть знизу нагору, інформує ZN.ua.

Крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вчені
Новий апарат NASA займеться вивченням крижаної кірки Європи
© NASA

Вчені заявили, що крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з чистого підводного снігу, який піднімається до поверхні, а не падає вниз. Дослідники вважають, що ця кірка частково утворена намороззю, пухнастим скупченням крижаних кристалів, які аналогічно накопичуються під крижаними щитами Землі, повідомляє Live Science.

Такий крижаний шар містить частину солі, виявленої у льоду, який росте на шельфовому льодовику. Вчені вважають, що це може свідчити, що крижана кірка Європи може бути менш солоною, ніж вважалося.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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