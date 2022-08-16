2022-08-16
Крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вчені
Дослідники вважають, що снігопади на Європі йдуть знизу нагору, інформує
Новий апарат NASA займеться вивченням крижаної кірки Європи© NASA
Вчені заявили, що крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з чистого підводного снігу, який піднімається до поверхні, а не падає вниз. Дослідники вважають, що ця кірка частково утворена намороззю, пухнастим скупченням крижаних кристалів, які аналогічно накопичуються під крижаними щитами Землі, повідомляє
Такий крижаний шар містить частину солі, виявленої у льоду, який росте на шельфовому льодовику. Вчені вважають, що це може свідчити, що крижана кірка Європи може бути менш солоною, ніж вважалося.
Фаїна Вауліна, ZN.ua