Древні єгиптяни пили галюциногенні коктейлі - вчені знайшли докази

Професор Університету Південної Флориди Давід Танасі знайшов перші в історії фізичні докази використання галюциногенів у Древньому Єгипті, підтвердивши письмові записи та багатовікові міфи про давньоєгипетські ритуали та практики.

Дослідження вченого, опубліковане в Nature's Scientific Reports, проливає світло на давньоєгипетську таємницю кухлів Беса і розкриває секрет того, як ці кухлі використовували близько 2 тисяч років тому, інформує Апостроф .

За допомогою поглибленого хімічного аналізу Танасі вивчив один з небагатьох єгипетських кухлів Бес, що залишилися у світі.

Ці кухлі, включно з тим, що був подарований Музею мистецтв Тампи в 1984 році, прикрашені головою Беса - давньоєгипетського бога або демона-охоронця, якому молилися про захист, родючість, зцілення від хвороб та очищення від магії.

"Ми вперше змогли ідентифікувати всі хімічні сигнатури компонентів рідкої суміші, що міститься в чашці Бес Музею мистецтв Тампи, включно з рослинами, які використовували єгиптяни, і всі вони мають психотропні та лікувальні властивості", - заявив Танасі.

Присутність кухлів Бес у різних контекстах протягом тривалого періоду часу надзвичайно ускладнювало припущення про їхню роль у давньоєгипетській культурі.

"Довгий час єгиптологи міркували, для чого могли використовуватися ці кухлі з головою Беса і для якого типу напоїв - освяченої води, молока, вина чи пива, — сказав Бранко ван Оппен, куратор кафедри грецького та римського мистецтва в Музеї мистецтв Тампи. - Експерти не знали, чи використовували ці кухлі в повсякденному житті, в релігійних цілях або в магічних ритуалах".

Кілька теорій про кухлі та вази були сформульовані на основі міфів, але деякі з них вчені піддали аналізу, аж поки правда не була відкрита.

Танасі провів хімічні та ДНК-аналізи разом зі своїми колегами з Італії. Вчені взяли подрібнений зразок із внутрішніх стінок кухля і застосували всі доступні методи, щоб виявити, що востаннє містилося в кухлі.

Нова методика виявилася успішною - вчені з'ясували, що в кухлі був коктейль із психоделічних препаратів, рідин організму та алкоголю. Цю комбінацію, на думку Танасі, використовували в магічному ритуалі, що відтворює єгипетський міф, імовірно, для родючості. Напій був приправлений медом, насінням кунжуту, кедровими горіхами, солодкою та виноградом, які зазвичай використовувалися, щоб зробити напій схожим на кров.

Єгиптологи вважають, що люди відвідували так звані палати Бесів у Саккарі, коли бажали підтвердити успішну вагітність, яка у стародавньому світі була пов’язана з небезпекою. Таким чином, ця комбінація інгредієнтів могла бути використана в магічному ритуалі, що викликає сновидіння, у контексті цього небезпечного періоду пологів.

"Релігія є одним із найбільш захоплюючих і загадкових аспектів стародавніх цивілізацій. Завдяки цьому дослідженню ми знайшли науковий доказ того, що в єгипетських міфах є певна правда, і це допомагає нам пролити світло на погано зрозумілі ритуали, які, ймовірно, проводилися в палатах Бес у Саккарі, поблизу Великих пірамід у Гізі", - додав Танасі.