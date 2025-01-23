В Німеччині реставратори натрапили на скарб монет у церкві, де проповідував Мартін Лютер

Під час реставрації однієї з найвідоміших готичних церков Німеччини виявили велику та цінну колекцію монет. Чотири мішки викарбуваних в 17-му столітті монет були сховані в порожнині ніжки статуї приблизно 400 років тому.

Про це повідомляє Live Science.

Скарб знайшли в церкві святого Андрія у селі Айслебен, що розташоване в землі Саксонія-Анхальт. Воно відоме як батьківщина легендарного протестантського реформатора Мартіна Лютера, а сама церква відома тим, що тут була домашня церква Лютера наприкінці його кар’єри, інформує Апостроф .

Загалом у чотирьох мішках було заховано 816 монет, деякі з яких були золотими або срібними (більшість — німецькі пенні 17 століття, які на той час коштували дорожче).

Хоча неможливо точно дізнатися, чому гроші були заховані в статуї, археологи та історики вважають, що це якось пов’язано з триваючими військовими діями, пов’язаними з Тридцятилітньою війною (1618-1648) - неймовірно жорстоким і кривавим конфліктом, що призвів до загибелі мільйонів людей по всій Центральній Європі. Руйнування та людські втрати були більшими в Німеччині, ніж будь-де, і шведські солдати регулярно грабували Айслебен у період, коли бої були найбільш інтенсивними.

Церква Святого Андрія є місцем, де Мартін Лютер, протестантський реформатор, який написав «Дев’яносто п’ять тез» проти корупції в Римсько-католицькій церкві, виголосив свої останні чотири проповіді в 1546 році. На основі дат на знайдених монетах стало зрозуміло, що мішки, в яких вони містилися, були заховані в ніжці статуї пари церковних покровителів (граф і графиня) близько 1640 року.

За словами куратора Державного монетного кабінету Німеччини в Саксонії-Анхальті Ульфа Дрегера, дуже дивно, що скарб не знайшли раніше.

Хоча експертам із монет знадобиться час, щоб підрахувати вартість колекції, це величезний статок - набагато більше, ніж ремісник 17 століття міг би заробити за рік.

За словами експерта, монети були загорнуті в папір і схожі на зібраний дохід від спеціальних послуг, які надають пастори, включаючи весілля, хрещення та похорони.

Скарб містить золоту монету під назвою «золотий ангел», золоті дукати та подвійні дукати, срібні монети під назвами таляр, півталяр та чвертьталяр та кілька сотень пенні.

Дослідники, які вивчали монети, переконані, що їх сховали через події, пов’язані з Тридцятилітньою війною - запеклий і тривалий конфлікт, який розпочався через спроби імператора Священної Римської імперії забезпечити католицький контроль над Центральною Європою. Пізніше він переріс у серію жорстоких суперечок, мотивованих різними політичними, територіальними та комерційними суперництвами.

У Саксонії-Анхальті найбільше побоювалися шведської армії, оскільки вони часто вторгалися в німецькі міста та села та змушували місцевих жителів віддати свої цінності та гроші в обмін на їхні життя (а часто людей все одно гинули).

"Айслебен втратив близько половини свого населення між 1628 і 1650 роками", - сказав Дрегер.

Враховуючи жахливу ситуацію, з якою зіткнулися жителі Айслебена в той час, було б сенс для церковних чиновників сховати кошти в місці, де ворожі солдати ніколи не могли їх знайти. Знайдений скарб монет представляв би невелике багатство на той час, і залишається питанням, чому особа або особи, які його сховали, ніколи його не знайшли. Можна було припустити, що вони були вбиті чи взяті в полон, і забрали з собою в могилу свої знання про те, де були гроші.