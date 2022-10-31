У Норвегії знайшли скарб зі скарбами епохи вікінгів: фото

У центральній частині Норвегії виявили скарбницю, в якій були заховані срібні прикраси епохи вікінгів.

Про це пише видання Arkeonews, інформує Апостроф .

Клад, знайдений у районі Трондхейму, складається з 46 срібних предметів - два персня, пошкоджені монети, браслети, намисто та інші прикраси. Виявлені скарби, за даними ЗМІ, датуються епохою вікінгів.

Як зазначають журналісти, знахідку було зроблено випадково. Приватний металошукач Павло Беднарські спершу наткнувся на два невеликі срібні каблучки, а через час у землі почали виявлятися інші цінні предмети. "Археолог" витяг 46 предметів, які були закопані на глибині до 7-10 сантиметрів.

Змивши глину з одного з предметів, Беднарські зрозумів, що виявив щось археологічне, і повідомив про це муніципальну владу.

"Це досить виняткова знахідка. Пройшло багато років відтоді, як у Норвегії було знайдено такі великі скарби епохи вікінгів. Ця знахідка відноситься до того часу, коли виважені срібні вироби використовувалися як платіжний засіб. Ця система називається ваговою економікою і використовувалася в перехідний період між бартерною та монетною економікою", - прокоментувала знахідку науковий співробітник та археолог Музею науки NTNU Біргіт Майкснер.

Тільки чотири з семи знайдених монет мають певну дату. Водночас, як вважають у Музеї науки, платіжні кошти датуються VIII століттям нашої ери.