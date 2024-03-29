Археологи знайшли в Британії багато прикрашену римську віллу з табличками з прокльонами

Крім того, вони знайшли крихітні сокири та пряжку з головою коня.

Археологи знайшли в Британії багато прикрашену римську віллу з табличками з прокльонами
Археологи виявили багату римську віллу
© Red River Archaeology Group

Археологам вдалося виявити в Англії «чудовий» комплекс римських вілл. У ньому виявили мініатюрні сокири та інші артефакти, які, ймовірно, використовувалися під час ритуалів, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua.

Безладне поселення розташовувалося на цьому місці ще в бронзову добу. Потім тут з'явилася «багато прикрашена» римська вілла та будівлі з проходами, прикрашені розписною штукатуркою, мозаїкою, багато прикрашеною плиткою, колонадами, цегляними підлогами та іншими прикрасами.

Згодом комплекс почав включати кілька будівель з нефами, які були збудовані на початку І та ІІ століття. Вони містять чотири колонні або поштові бази, найбільші, що залишилися в Британії з римських часів. Поруч із цими будинками археологи виявили віллу у вигляді «крилатого коридору» з кількома кімнатами, з'єднаними центральним коридором.

Вчені проаналізували виявлені артефакти та встановили, що римляни населяли цей регіон з І чи ІІ століття до кінця IV чи V століття, коли Британія вийшла з-під римського контролю.

Археологам вдалося виявити монети, кільця, брошки, столовий посуд із червоної глини, піч для сушіння зернових культур та пряжку ременя з головою коня. Вчені вважають, що цю пряжку носили представники еліти, які служили в армії або хотіли бути з нею пов'язані. Пряжка датується 350-450 роками нашої ери.

Команда також виявила кілька сокир розміром з долоню та «загадкову добірку туго скручених свинцевих сувоїв», які у розгорнутому вигляді схожі на римські «таблички з прокльонами». Вчені вважають, що ці предмети могли використовуватись у якихось ритуалах.

Подібні предмети знаходили і в інших культових чи храмових об'єктах по всій Англії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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