Археологи знайшли артефакт у вигляді кобри віком 4000 років

Його використовували у ритуалах.

Археологи виявили артефакт у вигляді змії, вік якого оцінюється в 4000 років. Ймовірно, фігурка використовувалася під час проведення древніх ритуалів, повідомляє Newsweek, інформує ZN.ua.

Археологи знайшли артефакт у вигляді кобри віком 4000 років
Артефакт міг бути частиною стародавньої судини
© National Tsing Hua University

Група дослідників із Національного університету Цін Хуа на Тайвані виявила предмет у піщаній дюні на північно-західному узбережжі острова. На прибережній ділянці знайшли серію археологічних знахідок, що належать до ранньої історії Тайваню.

Вчені вважають, що фігурка змії є ручкою, яка в минулому була частиною якоїсь посудини.

«Ця 4000-річна глиняна ручка у формі змії… має яскраву фігуру, що нагадує кобру, з піднятою головою та опуклими складками шкіри на голові та шиї. Ми вважаємо, що цей неповний артефакт міг бути частиною кераміки, яка використовувалася з ритуальною метою», — заявив Хунг-Лін Чіу, доцент Інституту антропології Цін Хуа.

За його словами, змії були досить поширеним символом у релігії та міфології, вони вважалися сполучною ланкою між людиною та небом. Враховуючи їхню здатність скидати шкіру, стародавні суспільства регіону асоціювали цих тварин із циклом життя та смерті та вважали їх символами творення та переходу.

Вчені вважають, що керамічна ручка у формі змії могла бути частиною жертовної посудини, яку жерці використовували під час проведення ритуалів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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