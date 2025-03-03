В Італії з дна озера піднялися руїни стародавньої вілли, якій 2 тисячі років

В Італії з дна озера Фузаро почали підійматися залишки давньоримської вілли, якій може бути понад 2 тисячі років. Це стало можливим внаслідок дивовижного геологічного процесу, відомого як брадисейзм, що є результатом вулканічної активності.

Про це повідомляє Josi Gerardo Della Ragione на сторінці у Facebook.

Брадисейзм — це поступове підвищення або опускання земної поверхні, викликане рухом магми або гідротермальних рідин під землею. Озеро Фузаро розташоване у Флегрейських поля, що є активним вулканічним регіоном, який включає вулкан Солфатара та відомий частими викидами газу та пари. Ця територія давно була сформована підземними силами, і останні геологічні зрушення підіймають втрачені руїни, яким може бути понад 2000 років, інформує Апостроф .

Озеро Фузаро розташоване неподалік від давньоримського міста Байя, місця розкоші та екстравагантності часів римської епохи. Поет Секст Проперцій описав його як «вир розкоші» та «гавань пороку». Тепер той самий регіон розкриває ще більше про своє минуле, оскільки земля продовжує змінюватися.

За даними вчених площа озера Фузаро підіймається з 2005 року, причому загальне підняття зросло до 138 сантиметрів, включаючи збільшення майже на 20 сантиметрів тільки в 2024 році.

Ця геологічна діяльність не тільки змінює берегову лінію озера Фузаро, але також впливає на місцеві порти та пристані, де відступ води ускладнює навігацію.

Це не перший випадок, коли в цій місцевості виявляють неймовірні затоплені римські останки. На території "стародавнього Лас-Вегасу" - курортного міста Байя два роки тому також були виявлені руїни інших затонулих будинків і підлогові мозаїки. Дослідження руїн вілли припускають, що вона зруйнувалася або до, або одразу після затоплення.

Курортне селище Байє було побудоване на Кумейському півострові на північно-західному узбережжі Неаполітанської затоки, всього за декілька кілометрів від Помпеїв. Хоча Байя не була зруйнована виверженням вулкана, як Помпеї, вона все ще була розташована в вулканічно активній зоні, і рух магми в землі спричинив поступове занурення нижньої половини Байє в море між третім і XVI століттями.

Нагадаємо, через сильну посуху в Туреччині на дамбі Кебан в Тунджелі з-під води піднялася фортеця стародавнього замку Пертек. Ця подія відбулася вдруге з моменту початку експлуатації дамби 51 рік тому.