«Доісторична пандемія» тривала 15 мільйонів років, відлуння відчувається досі

Давні віруси заразили майже все живе.

Між 33 та 15 мільйонами років тому давня група вірусів вразила незліченну кількість ссавців, включаючи далеких родичів усіх сучасних тварин, від людей та шимпанзе до трубкозубів та панд. Ця група вірусів вимерла 15 мільйонів років тому, можливо тому, що заразила всіх, кого можливо, інформує ZN.ua .

Стародавній вірус заразив усіх ссавців 15 мільйонів років тому © depositphotos/ lightsource

Але неактивні компоненти її ДНК все ще непомітно живуть у багатьох сучасних ссавців, включаючи людей. До 8% нашого геному складається з генетичних послідовностей ретровірусів, які заразили наших предків у давнину, повідомляє IFLScience.

Будь-які ретровіруси, включаючи сучасні, такі як ВІЛ, для реплікації повинні вставляти ДНК-копію свого генома РНК в ДНК клітини-господаря. Зазвичай цей вірусний генетичний матеріал не передається з покоління в покоління. Але це може статися, якщо стародавні ретровіруси отримали здатність заражати зародкові клітини, такі як яйцеклітини або сперматозоїди, які передають свою ДНК майбутнім поколінням.

Якщо ретровірусам вдалося поринути у зародкові клітини, вони можуть проникнути у геном популяції. Так вони стають так званими ендогенними ретровірусами.

Одним із найуспішніших прикладів таких вірусів є ERV-Fc. Це ретровірус або рід ретровірусів, який поширився по всьому світу від олігоцену до раннього міоцену (між 30 та 15 мільйонами років тому).

У 2016 році вчені просканували геноми 50 сучасних ссавців у пошуках «викопних» вірусних останків ERV-Fc. Вони виявили, що він був присутній у предків як мінімум 28 з них, включаючи родичів трубкозубів, сірих мишачих лемурів, мавп білиць, мавп, бабуїнів, павіанів, шимпанзе, людини, собак і панд.

Що вразило вчених, то це те, що вірус не просто заразив одного далекого родича всіх цих тварин, а переходив від одного виду до іншого мінімум 20 разів. Тобто це була міжконтинентальна пандемія, яка торкнулася ссавців на всіх континентах, за винятком щодо далеких регіонів Австралії та Антарктиди.

Сьогодні, схоже, ERV-Fc не впливає на здоров'я людей. Але глибше розуміння його та інших вірусів може допомогти зрозуміти, як наш організм реагує на сучасні віруси, такі як ВІЛ.

«Геноми ссавців містять сотні тисяч стародавніх вірусних скам'янілостей, схожих на ERV-Fc. Тепер завдання полягатиме в тому, щоб використовувати древні вірусні послідовності для того, щоб озирнутися назад у часі, що може виявитися корисним для прогнозування довгострокових наслідків вірусних інфекцій, що виникають знову. Наприклад, ми б потенційно оцінили вплив ВІЛ на здоров'я людини через 30 мільйонів років. Цей метод дозволить нам краще зрозуміти, коли і чому з'являються нові віруси і як тривалий контакт з ними впливає на еволюцію організмів-господарів», - заявив Вільям Е. Діл, провідного автора дослідження 2016 року, який проводив його як постдокторант у Бостонському коледжі.