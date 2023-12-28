Останки кита віком 19 мільйонів років змінили уявлення про еволюцію цих тварин
Кити могли стати гігантами значно раніше, ніж вважалося.
Вчені дослідили скам'янілість стародавнього кита, яка була знайдена ще у 1921 році, та дійшли неочікуваних висновків. Вони змусили дослідників переглянути наявні уявлення про еволюцію китів,
Скам'янілість NMV P218462 було знайдено на березі річки Муррей у Південній Австралії в 1921 році. Дослідники з’ясували, що вік скам’янілості беззубого кита становить близько 19 мільйонів років.
Беззубі кити — група ссавців, що з часом еволюціонували в синіх китів, довжина яких зараз сягає майже 30 метрів. Знайдені залишки NMV P218462 — це кінчик нижньої щелепи кита, довжина якого теоретично становить до дев’яти метрів. Кит мінке — один з найменших видів сучасних китів має приблизно таку ж саму довжину.
Раніше вчені вважали, що менш громіздкі кити зникли через льодовиковий період, який змусив тварин мігрувати. Більш великі кити краще виживали в таких подорожах, саме тому розмір виду збільшився. Однак ці припущення базувались лише на добре вивчених скам'янілостях, знайдених у Північній півкулі.
Новий аналіз палеонтолога з Музею Вікторії в Австралії Джеймса Рула та його колег ставить під сумнів цю теорію. Зважаючи на знахідки з Південної півкулі, вчені припускають, що кити в цій частині світу стали гігантами раніше та з інших причин.
«Замість того, щоб збільшуватися в розмірах протягом пліо-плейстоцену, південні види досягли відносно великих розмірів на ранньому етапі, можливо, в результаті більшої регіональної продуктивності», — пояснює Джеймс Рул.
Основна частина раціону сучасних китів (криль) з'явилась близько 23 мільйонів років тому, до початку неогенового періоду. Це могло сприяти збільшенню їхнього розміру.
Приблизно в той час, коли кити почали еволюціонувати від маленьких до гігантських, сила Антарктичної циркумполярної течії (АЦТ) посилювалася, що врешті-решт призвело до створення нинішньої потужної Південної океанічної течії.
«Тому, мабуть, не випадково, що як зубаті, так і беззубі кити вперше досягли більших розмірів на півдні, причому поява перших великотілих видів збігається зі становленням АЦТ, антарктичного зледеніння і сезонно продуктивних полярних екосистем близько 36-33 мільйонів років тому», — зазначають дослідники.