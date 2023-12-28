Останки кита віком 19 мільйонів років змінили уявлення про еволюцію цих тварин

Кити могли стати гігантами значно раніше, ніж вважалося.

Вчені дослідили скам'янілість стародавнього кита, яка була знайдена ще у 1921 році, та дійшли неочікуваних висновків. Вони змусили дослідників переглянути наявні уявлення про еволюцію китів, повідомляє Science Alert.

Ілюстрація стародавнього виду © Ruairidh Duncan

Скам'янілість NMV P218462 було знайдено на березі річки Муррей у Південній Австралії в 1921 році. Дослідники з’ясували, що вік скам’янілості беззубого кита становить близько 19 мільйонів років.

Беззубі кити — група ссавців, що з часом еволюціонували в синіх китів, довжина яких зараз сягає майже 30 метрів. Знайдені залишки NMV P218462 — це кінчик нижньої щелепи кита, довжина якого теоретично становить до дев’яти метрів. Кит мінке — один з найменших видів сучасних китів має приблизно таку ж саму довжину.

Порівняння сучасного розміру кита Смугача фінвала, умовного розміру кита, залишки якого знайшли та людини-дайвера Ruairidh Duncan

Раніше вчені вважали, що менш громіздкі кити зникли через льодовиковий період, який змусив тварин мігрувати. Більш великі кити краще виживали в таких подорожах, саме тому розмір виду збільшився. Однак ці припущення базувались лише на добре вивчених скам'янілостях, знайдених у Північній півкулі.

Новий аналіз палеонтолога з Музею Вікторії в Австралії Джеймса Рула та його колег ставить під сумнів цю теорію. Зважаючи на знахідки з Південної півкулі, вчені припускають, що кити в цій частині світу стали гігантами раніше та з інших причин.

«Замість того, щоб збільшуватися в розмірах протягом пліо-плейстоцену, південні види досягли відносно великих розмірів на ранньому етапі, можливо, в результаті більшої регіональної продуктивності», — пояснює Джеймс Рул.

Кити в Південній півкулі, можливо, розвинули великі розміри тіла швидше Ruairidh Duncan

Основна частина раціону сучасних китів (криль) з'явилась близько 23 мільйонів років тому, до початку неогенового періоду. Це могло сприяти збільшенню їхнього розміру.

Приблизно в той час, коли кити почали еволюціонувати від маленьких до гігантських, сила Антарктичної циркумполярної течії (АЦТ) посилювалася, що врешті-решт призвело до створення нинішньої потужної Південної океанічної течії.

«Тому, мабуть, не випадково, що як зубаті, так і беззубі кити вперше досягли більших розмірів на півдні, причому поява перших великотілих видів збігається зі становленням АЦТ, антарктичного зледеніння і сезонно продуктивних полярних екосистем близько 36-33 мільйонів років тому», — зазначають дослідники.