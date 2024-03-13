«Живе викопне»: вчені розповіли, яка тварина майже не змінилася з доісторичних часів

При цьому, у них «не зручна» щелепа.

Вчені заявили про те, що риби гари (з сімейства Lepisosteidae, панцирникові) - справжнісінькі «живі викопні», вони практично не змінилися з тих пір, як їхні предки з'явилися на Землі в епоху динозаврів, 150 мільйонів років тому. І це означає, що у цих риб найповільніша швидкість молекулярної еволюції серед усіх щелепних хребетних, повідомляє Live Science, інформує ZN.ua .

Риби гари майже не змінилися за мільйони років еволюції © Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Лінія гарів живе на планеті протягом тисячоліть. Причому найбільш анатомічно сучасні види зустрічаються в літописі скам'янілостей наприкінці юрського періоду (від 163,5 до 145 мільйонів років тому). Сім сучасних видів мешкають в озерах та річках Північної та Південної Америки, а один вид іноді зустрічається і в морському середовищі.

У новому дослідженні вчені вивчили гарів та інші види, які іноді називають «живими викопними». Це організми, які практично не змінилися з часом.

Цей термін є спірним. Незважаючи на те, що ці види нагадують своїх викопних родичів, вони все ж таки зазнали еволюційних змін, навіть якщо вони не помітні відразу. Як розповів провідний автор дослідження Чейз Браунштейн з Єльського університету, щоб бути живим викопним, організм повинен мати давнє загальне походження з вимерлими лініями, мало відрізнятися за фізичною формою від родичів і диверсифікуватися до відносно невеликої кількості споріднених видів.

У ході дослідження вчені використовували комп'ютерний аналіз, щоб вивчити послідовності генів, що збереглися від спільних предків, та виявити швидкість мутації чи заміни генів з часом.

"Щойно мутація фіксує і змінює певну послідовність ДНК, вона стає заміною", - сказав Браунштейн.

Дослідження показало, що деякі тварини, які вважаються живими викопними, такі як туатара (Sphenodon punctatus), латимерія (Latimeria chalumnae) і гоацин (Opisthocomus hoazin), істотно відрізняються від своїх викопних родичів, хоча вони зберегли багато їхніх характеристик.

Але гари та споріднені ним осетрові розвивалися повільніше. З 471 обстеженого виду у гарів та осетрових спостерігалися найповільніші темпи заміщення. Гари, мабуть, еволюціонують зі швидкістю на три порядки нижчою, ніж будь-які інші живі хребетні.

Заміни генів призводять до фізичних змін. Таким чином, низькі темпи заміщення у цій групі риб відповідають низьким темпам видоутворення - це означає, що лінія не диверсифікувалася у величезну кількість нових, фізично відмінних видів, як це сталося в інших групах. Натомість деякі види, що з'явилися, залишалися стабільними протягом тривалого періоду часу.

Вони розвивалися настільки повільно, що два види, які розділилися 100 мільйонів років тому, досі можуть схрещуватися. Відомо, що алігаторовий гар (Atractosteus spatula) та довгоносий гар (Lepisosteus osseus) гібридизуються у річках Техасу та Оклахоми. Інші види також дали гібриди.