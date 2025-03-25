Під вулицями Стамбула виявили справжній шедевр, якому 1,7 тисячі років

Під час реставрації Художньої галереї Kazlicesme Sanat у стамбульському районі Зейтінбурну археологи знайшли неймовірну мозаїку, яка датується серединою-кінцем IV століття нашої ери.

Про це повідомляє Turkiye today.

Розкопки між 2017 і 2021 роками виявили це стародавнє диво під фундаментом і садом історичної будівлі, яка колись служила військовим госпіталем в часи Османської імперії, інформує Апостроф .

Мозаїка Зейтінбурну займає площу приблизно 180 квадратних метрів і є рідкісним прикладом мозаїчної підлоги, знайденої за стінами стародавнього міста Стамбула.

На відміну від багатьох мозаїк, які були видалені та переміщені, цей складний шедевр зберігся на місці, дозволяючи відвідувачам оцінити його оригінальне розташування та контекст.

Мозаїка має продуманий геометричний дизайн із двома переплетеними квадратами, що обрамляють центральний мотив. Однак через фундамент будівлі османської доби, розміщений безпосередньо в центрі твору мистецтва, точні деталі його фокусу залишаються невідомими, залишаючи істориків і археологів незмінною таємницею.

Створена в техніці opus tessellatum, ця поліхромна (багатоколірна) мозаїка демонструє п’ять різних композицій, кожна з яких насичена геометричними та ботанічними мотивами. У його центрі лежить шестиметрова кругла конструкція з восьмикутною зіркою, оточена розеткою.

Навколо цієї центральної композиції складні візерунки розгортаються шарами, відкриваючи:

Переплетені мотиви вузлів утворюють захоплюючий візуальний ритм

Чотирикутні зірки, що складаються з переплетених трикутників

Восьмикутні зірки, упорядковані прямокутними елементами

Дотичні кола, що містять квадратні візерунки, додають складності дизайну

Відкриття мозаїки Зейтінбурну проливає нове світло на мистецьку та архітектурну спадщину пізньої античності в Стамбулі.

Завдяки своїй чудовій майстерності та загадковому центральному мотиву цей стародавній шедевр продовжує захоплювати дослідників і відвідувачів.