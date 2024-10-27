Штучний інтелект виявив дещо незвичне у відомому шедеврі Рафаеля - новий поворот у суперечці, якій понад півтора сторіччя

Принаймні деякі штрихи на цій картині були нанесені рукою іншого художника.

Нейронна мережа штучного інтелекту виявила, що обличчя святого Йосипа на картині Рафаеля Madonna della Rosa було намальоване не цим видатним митцем, а кимось іншим. Про це повідомив науково-популярний ресурс ScienceAlert, інформує ZN.ua .

Вчені довго сперечалися, чи є ця картина оригіналом Рафаеля. Ще з середині 1800-х років мистецтвознавці почали підозрювати, що Рафаель міг написати не всі приписані йому роботи. Новий метод аналізу, заснований на алгоритмі штучного інтелекту, став на бік тих, хто вважає, що принаймні деякі штрихи були нанесені рукою іншого художника.

Застосований метод має 98-відсотковий рівень точності, коли справа доходить до ідентифікації картин Рафаеля.

Цього разу він показав, що у той час як Мадонна, Немовля та Святий Іоанн створені руками Рафаеля, то це не стосується святого Йосипа. Цього разу дослідники доручили ШІ докладно проаналізувати його зображення, котре дослідники і раніше вважали виконаним менш майстерно, ніж інші.

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Це ще один приклад сучасної технології, що розкриває таємниці класичних картин – цього разу за допомогою ШІ. При цьому дослідники наголошують, що цей метод в майбутньому допомагатиме експертам з мистецтва , а не замінюватиме їх.